Disney+-Serie «Percy Jackson» läuft kurz auf Hulu

US-Fernsehen

Die Abonnenten bekommen eine Episode kostenfrei zur Verfügung, um sich dann für ein Disney+-Abonnement zu entscheiden.

Hulu hat bekannt gegeben, dass die erste Episode vonauf der Plattform veröffentlicht wird, zeitgleich mit dem Start auf Disney+ am 20. Dezember. Die Disney+-Original-Serie startet mit einer Premiere von zwei Episoden auf Disney+, gefolgt von wöchentlich neuen Episoden, so dass die Zuschauer die Serie auf Disney+ fortsetzen können. Die erste Folge wird bis zum 31. Januar auf Hulu zu sehen sein.Percy Jackson befindet sich auf einer gefährlichen Reise. Er muss vor Monstern fliehen und Götter überlisten, um quer durch Amerika zu reisen, um Zeus' Masterbolzen zurückzubringen und einen totalen Krieg zu verhindern. Mit der Hilfe seiner Freunde Annabeth und Grover kommt Percy auf seiner Reise den Antworten näher, die er sucht: wie er in eine Welt passt, in der er sich fehl am Platz fühlt, und wie er herausfinden kann, wer er sein soll.«Percy Jackson and the Olympians» wurde von Rick Riordan und Jonathan E. Steinberg entwickelt und wird von Steinberg und Dan Shotz zusammen mit Rick Riordan, Rebecca Riordan, Ellen Goldsmith-Vein von The Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell und D.J. Goldberg von The Gotham Group, James Bobin, Jim Rowe, Monica Owusu-Breen, Anders Engström und Jet Wilkinson produziert.