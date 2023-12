Neue Co-Stars für «The Cleaning Lady»

US-Fernsehen

Kate del Castillo und Santiago Cabrera stehen künftig vor der FOX-Kamera.

Kate del Castillo und Santiago Cabrera schließen sichmit Elodie Yung in der Hauptrolle an. Die Beiden werden in der dritten Season zu sehen sein, die am Dienstag, den 5. März 2024, bei FOX starten soll. Basierend auf dem argentinischen Serienhit, folgt «The Cleaning Lady» der Geschichte von Thony De La Rosa (Élodie Yung), einer intelligenten kambodschanischen Ärztin, die in die USA kommt, um ihren kranken Sohn zu retten.Kate del Castillo spielt die elegante, schöne und königliche Matriarchin Ramona Sanchez, deren Anmut und stille Weisheit eine rücksichtslose Gerissenheit unter der Oberfläche verbergen. Nach außen hin ist sie eine wohlwollende Philanthropin, Kunstsammlerin und liebevolle Tante eines kleinen Kindes, doch hinter verschlossenen Türen ist sie gerissen, mächtig und beschützt ihre Familie, ihr Geschäft und ihre vielen dunklen Geheimnisse mit aller Kraft. Angetrieben von dem Wunsch, den richtigen Erben zu finden, um ihr Erbe fortzuführen, manipuliert Ramona geschickt jeden in ihrem Umfeld, um herauszufinden, wer ihre Verbündeten sind, und diejenigen auszuschalten, die ihr im Wege stehen. Im Laufe der Staffel schärft Ramona ihre Krallen, um sicherzustellen, dass sie bekommt, was sie will, und nimmt mit ruhiger Hand jeden aus, der sich ihr in den Weg stellt, ohne in Schweiß auszubrechen.Ihr Bruder Jorge Sanchez, gespielt von Santiago Cabrera, ist intelligent und intuitiv und verfügt über eine große innere Stärke. Er wurde in Mexiko geboren, wuchs aber in den USA auf, mit all den Privilegien, die der neu gewonnene Reichtum seiner Familie gebracht hat. Jorge, der in Harvard Jura studiert hat, ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, der legitime Geschäftsfronten nutzt, um Geld zu waschen und als Fixer in der Organisation seiner Familie zu arbeiten. Nach dem frühen Tod seiner Frau durchlebt er verschiedene Stadien der Trauer und eine unstillbare Wut auf die Welt, die ihn oft sprunghaft und unberechenbar macht. Die einzige Freude in seinem Leben ist seine Tochter Violeta, die er vor allem beschützen will. Doch alles ändert sich, als Thony in sein Leben tritt, alte Wunden aufreißt, ihn an die Familie erinnert, die er einst verloren hat - und ihn herausfordert, der Mensch zu sein, der er sein könnte.