«Netflix Is A Joke Fest» hat 300 Shows

Vermischtes

Der Streamingdienst wird Los Angeles wieder in eine Comedyzone verwandeln.

, das größte Comedy-Festival Nordamerikas, ist zurück und größer als je zuvor. Das von Netflix in Zusammenarbeit mit Live Nation produzierte, starbesetzte Comedy-Festival bietet vom 2. bis 12. Mai 2024 über 300 Live-Stand-up-Shows, Sonderveranstaltungen, Lesungen, Sketche und mehr mit den besten Comedians und Künstlern der Welt. 11 Tage lang wird die Comedy-Gemeinde mehr als 35 der beliebtesten Wahrzeichen von L.A. in Beschlag nehmen, darunter Hollywood Bowl, The Greek, The Dolby, The Forum, The Palladium, Orpheum Theatre und The Wiltern sowie historische Comedy-Theater wie The Hollywood Improv, Largo, Laugh Factory und The Comedy Store.Hier sind nur einige der Namen, die zum Festival gehören. Weitere Headliner werden im neuen Jahr bekannt gegeben: Ali Wong, Atsuko Okatsuka, Anthony Jeselnik, Bert Kreischer, Beth Stelling, Bill Burr, Brett Goldstein, Cedric the Entertainer, Celeste Barber, Chelsea Handler, Chris Rock, Craig Robinson, Daniel Tosh, Dane Cook, David Letterman, Demetri Martin, Deon Cole, Earthquake, Fortune Feimster, Hannah Berner, Hannah Gadsby, Heather McMahan, Iliza Shlesinger, Jason Mantzoukas, Jeff Ross, Jerry Seinfeld, Jessi Klein, Jessica Kirson, Joel Kim Booster, John Mulaney, Jon Stewart, Jim Gaffigan, Jim Jefferies, Jimmy Carr, Justin Willman, Katherine Ryan, Katt Williams, Kevin Hart, Kountry Wayne, Kumail Nanjiani, Leanne Morgan, Leslie Jones, Luenell, Mae Martin, Mark Normand, Marlon Wayans, Matteo Lane, Matt Rife, Maya Rudolph, Michelle Buteau, Mike Birbiglia, Mike Epps, Moshe Kasher, Natasha Leggero, Nate Bargatze, Nicole Byer, Nick Kroll, Nikki Glaser, Patton Oswalt, Phil Rosenthal, Rachel Bloom, Ralph Barbosa, Ronny Chieng, Roy Wood Jr. , Ryan Hamilton, Sam Jay, Sarah Silverman, Sebastian Maniscalco, Seth Rogen, Shane Gillis, Sheng Wang, Stavros Halkias, Taylor Tomlinson, Tim Dillon, Tim Robinson, Tom Brady, Tom Papa, Tom Segura, Trevor Noah, Vir Das, Wanda Sykes und Will Smith.Im Jahr 2022 bot das «Netflix is a Joke Fest» 295 Shows mit mehr als 330 Comedians und 260.000 verkauften Tickets. Netflix feierte vor kurzem das 10-jährige Bestehen von originellen Stand-up-Specials im Streaming, da seine Mitglieder das Genre lieben.