RTL sucht «deinen perfekten Hund»

TV-News

Während Martin Rütter für Familien den perfekten Hund sucht, greift Ralf Seeger bei VOX bei «harten Hunden» ein und rettet in Not geratene Vierbeiner.

Der Privatsender RTL wird am 7. Januar ein neues Tierformat an den Start bringen, das in dem unter anderem Hundeprofi Martin Rütter zu sehen sein wird. Immer sonntags um 16:45 Uhr zeigt die Kölner TV-Station die achtteilige Doku-Soap. Rütter vermittelt darin gemeinsam mit Hundetrainerin Conny Sporrer und Expertin Ellen Marques verschiedenen Familien den passenden Hund, der die individuellen Vorstellungen erfüllt.Statt nach optischen Kriterien zu entscheiden, welcher Hund ins Haus kommen soll, geht es hier um die rassetypischen Eigenschaften der Tiere, damit sie am Ende nicht im Tierheim landen. Um dem vorzubeugen, besuchen die Hundetrainerinnen Ellen Marques und Conny Sporrer 15 Familien, die alle den gleichen Wunsch haben. Ein Hund, der ihr Familienleben perfekt macht. Die beiden Expertinnen geben hilfreiche Tipps und machen sich selbst auf die Suche nach dem geeigneten Vierbeiner.Bereits einen Tag vorher, 6. Januar 2024, startet Ralf Seeger mit seinem Tierformatin eine neue Staffel. Die sechs geplanten Folgen werden nicht bei RTL , sondern bei VOX am Samstagvorabend um 19:10 Uhr ausgestrahlt. In der ersten Folge geht es für Seeger und sein Team zum Gnadenhof für benachteiligte Hunde in Möckern bei Magdeburg. Die zentrale Hoffläche wird bei Regen überschwemmt und die große Hundewiese ist langweilig. Die „Harten Hunde“ helfen Betreiberin Anka Purwin, den Hof in eine Wohlfühl-Oase zu verwandeln. Dabei lernen sie den gelähmten Leo kennen, der ein Projektil im Rücken hat, und Dogge Camillo, der sexuell missbraucht wurde und eine langsame Rehabilitation benötigt.