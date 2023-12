John Walsh moderiert «AMW»

US-Fernsehen

Ab Mitte Januar wird FOX seine Version von «Aktenzeichen XY… ungelöst» ausstrahlen.

kehrt am Montag, den 22. Januar zu FOX zurück. Der erfolgreiche und mit dem Emmy ausgezeichnete Serienmoderator John Walsh nimmt seine Rolle wieder auf und wird in dieser Staffel von seinem Sohn Callahan Walsh als Co-Moderator begleitet. Callahan Walsh setzt sich für das National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) ein und unterstützt die langjährige Mission seines Vaters, eine starke Stimme für Verbrechensopfer auf der ganzen Welt zu sein. Produziert von FOX Alternative Entertainment, wird «America's Most Wanted» wieder einige der schwierigsten Kriminalfälle des Landes mit Hilfe von Walshs versiertem Team von Strafverfolgungsexperten aufklären.Jede Woche werden John und Callahan auf Hinweise und Informationen der Zuschauer zurückgreifen, um einige der spannendsten Fälle des Landes zu analysieren, die von grausamen Morden und tödlichen Drogenringen bis hin zu verheerenden Überdosen bei Jugendlichen und mehr reichen. Darüber hinaus werden sie sich mit einem Expertenteam aus Vertretern der Strafverfolgungsbehörden beraten, um sich zu den in der Sendung vorgestellten Fällen zu äußern.«America's Most Wanted» kehrt mit seiner einzigartigen Möglichkeit für die Zuschauer zurück, als Sessel-Detektive zu fungieren und die Strafverfolgungsbehörden bei der Ermittlung - und Festnahme - einiger der gefährlichsten Flüchtigen des Landes zu unterstützen. Walsh startete die Serie 1988 auf FOX, nachdem sein eigener Sohn Adam aus einem Einkaufszentrum in der Nähe seines Hauses entführt worden war. Adams Überreste wurden zwei Wochen später gefunden. Seit seiner Einführung hat «America's Most Wanted» zur Festnahme von mehr als 1.190 Verbrechern beigetragen."John Walsh ist eine einzigartige Stimme in einem lebenslangen Kreuzzug, um den Opfern und ihren Familien Gerechtigkeit zu bringen", sagte Allison Wallach, President of Unscripted Programming, FOX Entertainment. "Es ist eine Ehre, dass «America's Most Wanted» und John zusammen mit Callahan in seine ursprüngliche Heimat bei FOX zurückkehren, um diese wichtige Arbeit fortzusetzen, indem die Zuschauer dabei helfen, einige der gefährlichsten Flüchtigen des Landes zu fassen."