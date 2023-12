Holly Madison bekommt mehr bei ID zu tun

US-Fernsehen

Der Sender von Warner Bros. Discovery hat einen neuen Vertrag geschlossen.

Investigation Discovery, der führende Sender für wahre Verbrechen, gab heute bekannt, dass er seine Partnerschaft mit der ausführenden Produzentin Holly Madison in der neuen Serieausbauen wird, die am Montag, den 25. März Premiere hat. In dieser Serie wird Madison Fälle präsentieren, in denen sich Anwärterinnen mit großen Träumen in einer dunklen Welt wiederfinden, die ihre Sexualität ausnutzt. Madisons erfolgreicher erster Vorstoß ins True-Crime-Fernsehen, «The Playboy Murders», feierte Anfang des Jahres Premiere und eroberte den Spitzenplatz als ID's #1 Freshman Series in 2023 und rangierte unter den Top 5 der Kabelprogramme in der Zeitspanne zwischen 25 und 54 Frauen."«The Playboy Murders» war das perfekte Vehikel für Holly Madison, um ihr einzigartiges Wissen und ihre Lebenserfahrung in die Welt der wahren Verbrechen einzubringen. Die Geschichten von Menschen, deren Körper zur sexuellen Ware werden, gehen weit über die Marke Playboy hinaus und können sie oft auf einen dunklen und gefährlichen Weg führen", sagte Jason Sarlanis, President, Turner Networks, ID & HLN, Linear and Streaming, Warner Bros. Discovery. "«Lethally Blonde» ist die natürliche Weiterentwicklung für Holly, um weiterhin Licht auf die Opfer zu werfen, deren Leben sich auf tragische Weise zu erschütternden Fällen von Ausbeutung und Mord entwickelt hat.""Ich fühle mich geehrt, weiterhin mit ID zusammenzuarbeiten, um diese fesselnden wahren Kriminalgeschichten zum Leben zu erwecken", sagte Holly Madison. "Wir hatten in diesem Jahr die Möglichkeit, in faszinierende Welten einzutauchen und über so viele fesselnde Fälle zu berichten, die Besessenheit und Mord thematisieren, von denen so viele Menschen auf tragische Weise betroffen waren. Da ich ihre Reise nachempfinden kann, liebe ich die opferorientierte Erzählweise von ID und die detaillierte Darstellung dieser erschütternden Ereignisse. Auch wenn einige Fälle bis heute ungelöst sind, handelt es sich um echte Menschen, und ich wollte dazu beitragen, diese Geschichten ins Rampenlicht zu rücken."