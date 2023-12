Sat.1 setzt «Kühlschrank öffne dich!» überraschend fort

TV-News

Trotz schwacher Quoten erhält die Sat.1-Kochshow eine zweite Staffel – auf neuem Sendeplatz und mit neuem Konzept.

Nicht gerade vom Glück geküsst, war im Frühjahr 2022 die Produktion des Sat.1-Neustarts. Sechs Folgen plante Endemol-Shine Germany mit Alexander Kumptner und Hanna Reder zu produzieren, doch das Corona-Virus macht einen Strich durch die Rechnung. Kumptner wurde schon nach zwei Folgen durch Alexander Herrmann ersetzt, Reder fiel nach zwei Dritteln der Show aus, stattdessen sprang Lisa Angermann ein. Wirkliche Kontinuität stellte sich nur beim Blick auf die Quoten ein, die damals stets unterhalb des Senderschnitts lagen. Und selbst aus heutiger Sicht wären die maximal erzielten 7,4 Prozent in der Zielgruppe kein rauschhaftes Fest.Dennoch hat Sat.1 nun eine zweite Staffel der Kochshow angekündigt. Ruth Moschner präsentiert ab dem 3. Januar 2024 um 20:15 Uhr den Start der neuen Runde. Damit ist klar: Sat.1 hat für «Kühlschrank öffne dich!» einen neuen Sendeplatz gefunden, der den Sehgewohnheiten des Publikums eher entsprechen dürfte. Statt am Donnerstag geht die Sendung nun auf dem «The Taste»-Platz immer mittwochs on air.Auch das Konzept der Sendung wurde leicht überarbeitet. Statt mit zwei festen Köchen, die es de facto ohnehin nie wirklich gab, werden in der zweiten Staffel pro Episode zwei Profikochteams gegeneinander antreten. Dabei haben sie nur Zugriff auf Zutaten eines für sie komplett unbekannten Kühlschranks. In der ersten Folge kommt es zum Duell zwischen Frank Rosin und Alexander Herrmann, die aus dem Kühlschrank einer norddeutschen Vierer-WG günstige Gerichte mit asiatischem Touch zaubern sollen. Weitere prominente Köche sind unter anderem Ali Güngörmüs, Matthias Gfrörer, Ludwig Maurer, Nathalie und Jennifer Dienstbach, Peter Maria Schnurr, Johann Lafer und Cornelia Poletto