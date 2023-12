«MasterChef Junior» geht im März weiter

US-Fernsehen

Die neunte-Staffel hat am Montag, 4. März, auf FOX Premiere. Gordon Ramsays beliebte Kochwettbewerbsserie somit zurück und es wird zu Änderungen kommen. In dieser Staffel begrüßt die Jury Tilly Ramsay, die ihrem Vater, dem preisgekrönten Koch, Moderator und ausführenden Produzenten Gordon Ramsay, zur Seite stehen wird.Der gefeierte Koch Aarón Sánchez und die Emmy-prämierte Moderatorin Daphne Oz kehren ebenfalls als Juroren zurück. «MasterChef Junior» begleitet junge Hobbyköche im Alter von 8 bis 13 Jahren, die in einer Reihe von Wettbewerben um den Titel von Amerikas nächstem «MasterChef Junior» kämpfen und eine Trophäe und 100.000 Dollar Preisgeld mit nach Hause nehmen.«MasterChef Junior» wird von Endemol Shine North America und One Potato Two Potato produziert und basiert auf einem von Franc Roddam entwickelten Format. Elisabeth Murdoch, Danny Schrader, Jennifer Fazey, Gordon Ramsay, Pat Llewellyn, Ben Adler, Sharon Levy und DJ Nurre fungieren als ausführende Produzenten.