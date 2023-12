Peacock ordert Kevin-Hart-Serie

US-Fernsehen

«Fight Night: The Million Dollar Heist» soll in den kommenden Wochen umgesetzt werden.

Peacock kündigte die Dramaseriemit Kevin Hart in der Hauptrolle an, der neben Will Packer auch als ausführender Produzent fungiert. Die Serie spielt in Atlanta und folgt dem Schwergewichtskampf und dem kriminellen Raubüberfall im Untergrund, der der Welt die Stadt, die auch als das "Mekka der Schwarzen" bezeichnet wird, näher gebracht hat, sowie dem Cop und dem Ganoven, die im Mittelpunkt des Geschehens stehen.Die Serie wurde von Shaye Ogbonna («Penguin») entwickelt und geschrieben. Ogbonna und Jason Horwitch («Echo 3») werden beide als Showrunner und ausführende Produzenten fungieren. Weitere ausführende Produzenten sind Bryan Smiley und Mike Stein für Hartbeat, Sabrina Wind für Will Packer Media; Conal Byrne, Will Pearson und Carrie Lieberman für iHeartPodcasts; sowie Jeff Keating und Lars Jacobson. Craig Brewer («Empire») wird die Serie produzieren und bei den Episoden 101 und 102 Regie führen. Tiffany Brown («Hartbeat») und Kenny Burns werden als Co-Executive Producer fungieren.Die Serie kommt von Universal Television, einer Abteilung der Universal Studio Group, und basiert auf dem gefeierten True-Crime-Podcast «Fight Night» von iHeartPodcasts, Doghouse Pictures und Will Packer Media.