«Rico to Rescue» geht Mitte Januar weiter

US-Fernsehen

Rico León und sein Team werden wieder Probleme von Häuslebauer lösen.

Der Bauunternehmer Rico León wird in einer neuen Staffel vonHausbesitzern in Denver dabei helfen, aus dem Ruder gelaufene Renovierungsarbeiten zu retten. Der Fernsehsender HGTV hat die neue Staffel für Mittwoch, den 24. Januar 2024, um 21.00 Uhr angekündigt.Angetrieben von den Erfahrungen seiner Eltern mit einem betrügerischen Bauunternehmer, setzt sich Rico für verzweifelte Familien ein, die einen einfühlsamen Experten brauchen, um ihre stressige Situation zu retten. Während der neun Folgen werden er und sein erfahrenes Team das Haus besichtigen, um die Projekte zu bewerten, Probleme mit dem Bauunternehmer zu lösen und einen Renovierungs- und Designplan zu erstellen, um den Bau-Albtraum in ein Traumhaus zu verwandeln.In der ersten Folge lernt Rico die Hausbesitzer Brock und Zhanna kennen, ein Ehepaar, dessen Bauunternehmer mehr als 100.000 Dollar für die Renovierung ihres Hauses verlangte, die aber nie abgeschlossen wurde. Nach einem Blick auf das geteerte Dach und die freiliegenden Dachstühle, die der Bauunternehmer zurückgelassen hat, werden Rico und sein Team herausfinden, wie sie die Arbeiten am besten abschließen können, um der vierköpfigen Familie den zusätzlichen Wohnraum, das Schlafzimmer und das Badezimmer zu geben, das sie sich seit mehr als zwei Jahren wünschen.