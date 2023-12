Simone Missick macht bei «Government Cheese» mit

US-Fernsehen

Die neue AppleTV+ Serie basiert auf dem gleichnamigen Kurzfilm.

Laut „Variety“ hat Simone Missick für die neue AppleTV+ Serieunterschrieben. Die Serie wird von David Oyelowo geschrieben, der als Hauptdarsteller und Produzent fungiert. Oyelowo und seine Frau haben vor kurzem einen Vertrag mit Apple unterzeichnet, um alle ihre zukünftigen Projekte bei Apple unterzubringen. Der Schauspieler ist in der Serie «Silo» zu sehen.Das Drama folgt Hampton Chambers, einem kürzlich aus dem Gefängnis entlassenen Mann, der darum kämpft, seine kriminelle Vergangenheit in Schach zu halten und seine Familie zurückzugewinnen, während er Momente göttlichen Eingreifens verarbeitet, die immer häufiger zu werden scheinen.Missick wird Hamptons Frau Astoria spielen. Die Schauspielerin war zwischen 2016 und 2018 als Misty Knight in der Netflix-Serie Luke Cage" zu sehen und spielte diese Rolle auch in The Defenders" und Iron Fist". Zuletzt war sie in der Serie «All Rise» des Fernsehsenders OWN zu sehen. «Government Cheese» basiert auf dem gleichnamigen Kurzfilm von Paul Hunter, der neben Aeysha Carr als Co-Schöpfer der Apple-Serie fungiert. Hunter wird auch Regie führen.