«The Masked Singer» steigert sich zum Finale

Quotennews

Trotz einer erfolgreichen letzten Ausgabe, blieb man jedoch ein deutliches Stück vom Niveau der Frühjahrsstaffel entfernt.



Gestern stand das große Finale der diesjährigen Staffel vonan. Übrig waren noch die Eisprinzessin, der Lulatsch, der Mustang und der Troll, die nun um den Sieg sangen. Die weihnachtliche Maske Klaus Claus wurde jedoch schon in der Vorwoche enttarnt und gab Tim Bendzko preis. Zum Abschluss saßen Ruth Moschner, Rick Kavanian und Judith Williams im Rateteam. Auch Vorjahressieger Luca Hänni trat zur Feier des Tages nochmal auf.In der Vorwoche sicherten sich die 1,53 Millionen Fernsehenden einen herausragenden Marktanteil von 6,5 Prozent. Bei den 0,64 Millionen Jüngeren war eine starke Quote von 13,2 Prozent auf dem Papier gestanden. Mit 1,68 Millionen Interessenten war so eine Steigerung auf ausgezeichnete 7,0 Prozent Marktanteil möglich gewesen. Bei den 0,69 Millionen Umworbenen stand eine starke Quote von 13,6 Prozent auf dem Papier. Im Frühjahr hatte die Finalshow allerdings noch 2,00 Millionen Neugierige überzeugt.Gleich im Abschluss ging es weiter mit, wo sich der Sieger der Show direkt dem ersten Interview stellte. Die Eisprinzessin hatte die diesjährige Staffel für sich entschieden und unter der Maske kam die Sängerin Jennifer Weist hervor. Kurz nach Mitternacht saßen so noch 0,82 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm. Somit hielt man sich weiterhin bei überzeugenden 6,8 Prozent Marktanteil. Die 0,37 Millionen Werberelevanten fuhren hohe 11,7 Prozent ein.