E! setzt «Bochted» fort

US-Fernsehen

Ab 18. Januar operieren wieder die Schönheitschirurgen.

Der Fernsehsender E! hat die neunte Runde vonangekündigt. Diese wird ab Donnerstag, den 18. Januar 2024 um 22.00 Uhr ausgestrahlt. Es ist Zeit für neue "Botched" auf E! Dr. Terry Dubrow & Paul Nassif machen keine halben Sachen, wenn es um ihre kosmetische Verwandlung geht.«Botched» ist eine amerikanische Reality-TV-Serie, die am 24. Juni 2014 auf dem Kabelsender E! Premiere feierte. Sie begleitet die Ärzte Terry Dubrow und Paul Nassif dabei, "extreme Schönheitsoperationen zu reparieren, die schief gegangen sind". Mittlerweile hat die Serie 123 Folgen, die in acht Staffeln unterteilt sind. Zusätzlich wurden immer wieder Specials ausgestrahlt.In der siebten Staffel war unter anderem ein ehemaliger Profisurfer zu Gast, der zwei riesige Geschwülste am Unterleib hatte. Eine Perfektionistin gibt sich nicht mit weniger als ihrer idealen Nase zufrieden. Eine Bodybuilderin muss ihre 1200-Kubikzentimeter-Implantate in Ordnung bringen. Eine Krebspatientin mit hohem Risiko befürchtet, dass ihr ursprünglicher Chirurg nicht das gesamte Brustgewebe entfernt hat; eine junge Frau hat nach einem Unfall eine Narbe am Kinn.