Blockbuster-Battle

Ein Filmklassiker aus den 30er-Jahren tritt gegen das jüngste Gericht der 90er an. Oder schnappen sich zum Neujahrstag doch die Avengers den Sieg?

Die Bewertung

(arte, 20:15 Uhr)Nordamerika am Vorabend des Sezessionskrieges: Auf der Baumwollplantage Tara im Bundesstaat Georgia verbringt Scarlett O'Hara eine sorglose, wohlbehütete Jugend. Die selbstbewusste und kokette Südstaatenschönheit ist in den nachdenklichen Nachbarsjungen Ashley Wilkes verliebt. Bei einem großen Fest gesteht Scarlett Ashley ihre Liebe. Doch Ashley gibt noch am gleichen Tag seine Verlobung mit seiner Cousine Melanie Hamilton bekannt, woraufhin sich Scarlett aus Trotz und Verzweiflung mit Melanies Bruder Charles verheiraten lässt. Währenddessen spaltet sich die amerikanische Nation: Der Bürgerkrieg bricht aus und die jungen Männer ziehen in den Krieg, auch Ashley und Charles. Bald erreicht Scarlett die Nachricht vom Tod ihres jungen Ehemanns, was sie weniger erschüttert als die Tatsache, dass sie nun die Rolle einer trauernden Witwe spielen und allen Vergnügungen entsagen soll. Um den puritanischen Zwängen ihrer Heimat zu entfliehen und in der Hoffnung, Ashley wiederzusehen, zieht Scarlett zu Melanie nach Atlanta. Als Ashley tatsächlich auf Urlaub nach Hause kommt, muss Scarlett zu ihrer großen Enttäuschung feststellen, dass Ashley Melanie wirklich liebt. In Atlanta begegnet sie auch dem Abenteurer Rhett Butler wieder, der mittlerweile als Blockadebrecher zu zweifelhaftem Ruhm gelangt ist. Er macht Scarlett Geschenke, führt sie aus und verbirgt seine wachsenden Gefühle für sie hinter einer rauen und arroganten Fassade.The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 10IMDb User Rating: 8(ProSieben, 20:15 Uhr)Im dritten Action-Kracher der «Avengers»-Reihe stehen die Helden ihrem bislang skrupellosesten Gegner gegenüber: Sollte es dem Titanen Thanos gelingen, die Infinity-Steine zu vereinen, stünde das Schicksal des gesamten Universums auf dem Spiel. Ein erbarmungsloser Kampf gegen die Zeit und Thanos' gewissenlose Armeen beginnt. Gemeinsam stellen sich die Avengers ihrem übermächtigen Feind, doch sind sie bereit, den ultimativen Preis zu zahlen? Ob es den Kritikern von Quotenmeter gefiel? Ja! Denn: : „Es sprengt Drehbuchgesetze. Es erschöpft – auf faszinierende Art. Es ist atemberaubend!“The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 8(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Ein Meteorit von enormer Größe rast mit einer Geschwindigkeit von 40.000 Stundenkilometern genau auf die Erde zu und droht, die Menschheit zu vernichten. Um die Katastrophe abzuwenden, soll ein Team aus Astronauten und Technikern unter der Leitung des Ölbohrexperten Harry Stamper mit zwei Space Shuttles auf dem riesigen Felsen landen und eine Atombombe in seinem Inneren platzieren. Die Zeit für die gefährliche Mission ist äußerst knapp, da nur 18 Tage bis zum Aufprall auf die Erde verbleiben.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 6IMDb User Rating: 7