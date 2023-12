«Death by Fame» geht weiter

US-Fernsehen

Investigation Discovery hat die zweite Staffel mit Sara Azari gedreht.

Investigation Discovery kündigte die Rückkehr vonfür eine neue Staffel im Januar an, in der weitere schockierende wahre Geschichten hinter dem Aufstieg, dem Fall und der Ermordung einiger der vielversprechendsten Stars Hollywoods erforscht werden. Zu den Geschichten gehören unter anderem die Morde an "Jam Master Jay" von Run-D.M.C., der Schauspielerin Tara Correa-McMullen von «Judging Amy», dem Reality-TV-Star Loredana Nesci, die als Anwältin tätig war, sowie die Verdachtsmomente rund um den Tod des Sängers James Brown und den Mord an seinem Schwiegersohn. Die zweite Staffel, in der die Strafverteidigerin Sara Azari in ihrer Paraderolle als Expertin jeden Fall kommentiert, wird erstmals am Montag, den 22. Januar um 21.20 Uhr auf ID ausgestrahlt.Hinter den hellen Lichtern des Starseins verbirgt sich eine dunkle und unheimliche Seite von Hollywood, in der Mord die Hauptrolle spielt. Auch wenn Tinseltown Glanz und Glamour verspricht, enden die Geschichten dieser Stars ganz anders. In der achtteiligen neuen Staffel von «Death by Fame» ereilt sowohl aufstrebende Stars als auch geliebte Ikonen ein beunruhigendes Schicksal, sei es durch ihren eigenen vorzeitigen Tod oder durch böse Taten, die sie selbst begangen haben. Diese Geschichten sind zu ihren eigenen Hollywood-Legenden geworden, die oft mehr Fragen als Antworten hinterlassen.Die erste Folge, "A Rising Star Shot Down", erzählt die tragische Geschichte von Tara Correa-McMullen, einer jungen Schauspielerin, die durch ihre Rolle als Graciela Reyes in der Fernsehserie «Judging Amy» bekannt wurde. Im Alter von nur 15 Jahren stieg Correa-McMullen von den harten Straßen von Los Angeles zum Ruhm auf und spielte an der Seite einiger der größten Schauspieler und Schauspielerinnen Hollywoods. Doch eine Romanze mit der falschen Person bringt sie auf einen gefährlichen Weg und für immer aus dem Rampenlicht.