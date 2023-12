Kevin James-Special kommt am 23. Januar

US-Fernsehen

Auch in Deutschland wird das Programm des ehemaligen Comedy-Stars freigeschalten.

Der von der Kritik gefeierte Schauspieler und Comedian Kevin James wird sein erstes Comedy-Special für Prime Video veröffentlichen:. Das einstündige Special wird am 23. Januar 2024 in mehr als 240 Ländern Premiere feiern. Das mit Spannung erwartete, familienfreundliche Special bietet eine urkomische, ungefilterte Sicht auf Elternschaft, Ehe und das Älterwerden. Wie nur James es kann, deckt er eine Reihe von Themen ab, von der Motivation der Kinder, ihre Videospiele wegzulegen, bis hin zu der Frage, warum er der Technologie nicht traut.James begann seine Karriere als Stand-up-Künstler in der Comedy-Szene von Long Island. Nachdem er auf dem „Just for Laughs“-Festival in Montreal entdeckt wurde, unterzeichnete er einen Entwicklungsvertrag mit einem Sender, um seine eigene Sitcom, «The King of Queens», zu entwickeln. Die Serie lief neun Staffeln lang auf CBS, mit James als Hauptdarsteller und ausführendem Produzenten, und brachte ihm eine Emmy-Nominierung als herausragender Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie ein.Mit «Sweat the Small Stuff», einem einstündigen Special für Comedy Central , brachte James seine Stand-up-Show ins Fernsehen. Sein zweites Comedy-Special, «Never Don't Give Up» feierte seine Premiere auf Netflix und wurde von der Kritik hoch gelobt. James gab sein Spielfilmdebüt in Columbia Pictures' «Hitch» an der Seite von Will Smith.