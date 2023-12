«What We Do in the Shadows» endet nach sechs Staffeln

US-Fernsehen

Die Fernsehserie wird mit der kommenden sechsten Runde zu Ende gehen.

Der Fernsehsender FX stellt die Serieein. Die Comedy-Horror-Serie ist seit März 2019 auf Sendung und kann in den USA auf Hulu gestreamt werden. Im Frühjahr 2020 hat Joyn+ die Serie erworben. Die fünfte Staffel startete im Sommer 2023, die finale Staffel wird im kommenden Jahr ausgestrahlt.«What We Do in the Shadows» spielt hauptsächlich in Staten Island, New York City, New York und folgt dem Leben der drei traditionellen Vampire Nandor, Laszlo und Nadja, Colin Robinson, einem Energievampir, und Guillermo, Nandors Vertrautem. Im Mittelpunkt der Serie stehen die Konflikte der Vampire mit der modernen Welt, mit anderen übernatürlichen Wesen und/oder untereinander, während Guillermo insgeheim versucht, seine Loyalität zu Nandor mit seiner gefährlichen Familiengeschichte in Einklang zu bringen.Die Serie basiert auf dem gleichnamigen neuseeländischen Film aus dem Jahr 2014 von Clement und Taika Waititi und ist die zweite Fernsehserie des Franchise. Die Serie wurde von der Fachwelt hoch gelobt (insbesondere für die Besetzung und das Drehbuch) und für 21 Emmy Awards nominiert, darunter für die zweite und dritte Staffel in den Kategorien Outstanding Comedy Series 2020 und 2022.