Wegen NFL: RTL legt Dschungelcamp sonntags in die Primetime

TV-News

Sonja Zietlow und Jan Köppen melden sich meist zur gewohnten Uhrzeit, doch gleich vier Shows werden live um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Hinzu kommen weitere Primetime-Formate, die von Olivia Jones und Angela Finger-Erben präsentiert werden.

Mit Heinz Hoenig und Cora Schumacher stehen bereits die ersten Teilnehmer der kommenden-Staffel fest. Zehn weitere sollen dazu kommen, hält sich mit Namen aber noch bedeckt. Anders geht der Kölner Sender bei der Bekanntgabe der Sendezeiten vor. Diese hat man nun verraten und damit auch letzte Restzweifel ausgeräumt, wie man mit den ebenfalls im Januar stattfinden NFL-Playoffs zeitgleich zum Dschungelcamp umgehen werde.Die Reality-Show, die tagesaktuell in Australien produziert wird, startet am Freitag, 19. Januar, diesmal bereits um 20:15 Uhr mit der dreistündigen Vorstellungs- und Einzugs-Ausgabe. Das wird aber nicht die einzige Ausstrahlung zur besten Sendezeit bleiben. Während man in diesem Jahr auf weitere Live-Sendungen um 20:15 Uhr verzichtete, muss RTL aufgrund der am 13. Januar startenden NFL-Playoffs auf diese Uhrzeit zurückgreifen. Am Samstag, 20. Januar, ist «IBES» für 20:15 Uhr geplant, im Anschluss läuft die Stunde danach und im weiteren Verlauf des Abends kommt es zur «Divisional Round», der zweiten Playoff-Runde. Auch am Sonntag gehen Sonja Zietlow und Jan Köppen um 20:15 Uhr deutscher Zeit on air, dann aber nur für rund 40 Minuten, denn American Football ist für 21:00 Uhr gesetzt. Auch am Sonntag darauf, 28. Januar meldet sich «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» um 20:15 Uhr. Von den insgesamt 17 Live-Shows gehen insgesamt sind somit vier für den Timeslot um 20:15 Uhr geplant.Hinzu kommen am 25. Januar die Liveshow, in der Olivia Jones und Angela Finger-Erben auf die erste Woche im Dschungelcamp zurückblicken, sowie am 1. Februar. In der Sendung verraten die Dschungelgewinner der letzten 20 Jahre das Geheimnis, wie man sich zum König in Australien krönt. Weiterhin plant man am Tag des großen Finals, das um 22:15 Uhr gesendet wird, um 20:15 Uhr, der von Olivia Jones und Angele Finger-Erben moderiert wird. Am Montag, 5. Februar läuft zudemum 20:15 Uhr, rund zwei Wochen später, Sonntag, 18. Februar, kommt es zuNicht fehlen darf in Australien: Dr. Bob. Er ist täglich dabei und bereitet die Stars auf die Dschungelprüfungen vor. «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» ist eine Produktion von ITV Studios Germany. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei Carolin Kaletta unter der Leitung von RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner.