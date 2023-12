Wo welche Weihnachtsfilme am beliebtesten sind

Hintergrund

Aus einer Datenanalyse geht hervor, dass es deutliche regionale Unterschiede bei der Auswahl der beliebtesten Weihnachtsfilme in Deutschland gibt. Einen gemeinsamen Nenner bildet ein Tim-Burton-Film.

Die Weihnachtszeit ist eine Zeit der Traditionen. Jedes Jahr werden Christbäume geschmückt, Plätzchen gebacken und Geschenke verpackt. Familien finden über die Feiertage die Gelegenheit zusammen zu kommen, um das Jahr besinnlich Revue passieren zu lassen. Und wenn alles gesagt wurde, bleiben zahlreiche Weihnachtsfilme. Winterliche Bilder meist mit Happy End, um die Probleme der Welt zu vergessen. Auch hier gibt es in Deutschland traditionelle Programmpunkte, die jedes Jahr nicht fehlen dürfen, wie beispielsweise «Der kleine Lord» oder «Kevin – Allein zu Haus».Zu den beliebtesten Weihnachtsfilmen zählen auch so unterschiedliche Inszenierungen wie der britische Episoden-Streifen «Tatsächlich… Liebe» oder der Musical-Film «Die Muppets Weihnachtsgeschichte». Doch nicht jede Region in Deutschland hat den gleichen Film-Geschmack, wie eine Auswertung der Informationsplattform Spielbank.com.de nun zeigt.Das Portal hat insgesamt 45 verschiedene Weihnachtsfilme anhand ihrer IMDb-Bewertungen und Weiterempfehlungsquoten analysiert, um sie auf Basis der Google-Trend-Daten nach regionalen Vorlieben auszuwerten. Der bestbewertete Film dieser Liste ist laut IMDbmit 8,3 von 10 Punkten. Der Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1965 ruft aber nicht in der gesamten Bundesrepublik das gleiche Interesse hervor. Besonders in Nordrhein-Westfalen, Berlin und Hamburg ist er sehr beliebt, in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt sowie Bremen ist das Interesse eher gering.In Ostdeutschland ist dagegender Renner, was sicherlich mit der Entstehungsgeschichte der Märchenverfilmung zusammenhängt. Unter der Regie von Václav Vorlíček hat das DDR-Filmunternehmen Deutsche Film AG koproduziert. Der Film feierte im März 1974 seine Kino-Premiere in der DDR und kam kurz vor Weihnachten desselben Jahres auch in der BRD in die Lichtspielhäuser. Heutzutage ist er besonders in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg beliebt. Auch in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern stößt er auf große Beliebtheit.Uneinigkeiten gehören zu Weihnachten aber nun mal ebenso dazu wie Glühwein zum Weihnachtsmarkt, weswegen die Liste auch einen gemeinsamen Nenner ausfindig machen konnte, der in ganz Deutschland gleichermaßen beliebt ist.aus dem Jahr 2005, zeichnet sich durch eine bundesweite Beliebtheit aus. Spitzenwerte erreicht der Tim-Burton-Streifen vor allem in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen sowie in Niedersachen und im Saarland. Wessen Familie also von Saarbrücken, Weimar, Görlitz über Emden bis nach Magdeburg quer durchs Land verteilt ist, darf sich über die RTLZWEI-Ausstrahlung am 24. Dezember um 14:15 Uhr freuen. «Charlie und die Schokoladenfabrik» steht außerdem bei Netflix, Prime Video und WOW auf Abruf bereit.«Die Peanuts - Fröhliche Weihnachten» - 8,3«Charlie und die Schokoladenfabrik» - 7,8«Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» - 7,7«Die Muppets Weihnachtsgeschichte» - 7,7«Kevin - Allein zu Haus» - 7,7«Tatsächlich... Liebe» - 7,6«Schöne Bescherung» - 7,5«A Christmas Carol - Die Nacht vor Weihnachten» - 7,4«Der kleine Lord» - 7,4«Die Eiskönigin» - 7,4