Neue Folgen von «Buccaneers» bestellt

US-Fernsehen

Apple hat eine neue Staffel der Fernsehserie in Auftrag gegeben.

Nach dem gefeierten Finale der ersten Staffel hat Apple TV+ heute die Verlängerung der zweiten Staffel von «The Buccaneers» bekannt gegeben, dem gefeierten Drama von The Forge, das von dem unvollendeten letzten Roman der Pulitzer-Preisträgerin Edith Wharton inspiriert wurde. In der Serie spielen Kristine Frøseth («The Assistant») als Nan St. George, Alisha Boe («When You Finish Saving The World») als Conchita Closson, Josie Totah («Saved by the Bell») als Mabel Elmsworth, Aubri Ibrag («Dive Club») als Lizzy Elmsworth und Imogen Waterhouse («The Outpost») als Jinny St. George. Emmy-Preisträgerin Christina Hendricks («Mad Men») ist Mrs. St. George, Mia Threapleton («Shadows») ist Honoria Marable.Seit der Weltpremiere am 8. November wird «The Buccaneers» als "üppiges Historiendrama, das sich frisch und modern anfühlt, mit einer rasanten, verschlungenen Geschichte" gefeiert, die ein "dekadenter und köstlicher" "Adrenalinstoß" und "ein Riesenspaß beim Zuschauen" ist. Während jede neue Folge von «The Buccaneers» Woche für Woche auf Apple TV+ ausgestrahlt wurde, erhielt die Serie kontinuierlich Lob von Kritikern und Fans auf der ganzen Welt."Es war ein absoluter Nervenkitzel zu sehen, wie sich Menschen auf der ganzen Welt in diese Charaktere verliebt haben, die von unseren spektakulären Darstellern so lebendig dargestellt wurden", sagt Serienschöpferin Katherine Jakeways. "Wir wissen, dass die Zuschauer nach der ersten Staffel unbedingt wissen wollten, wie es mit unseren Seeräubern weitergeht, und ich freue mich sehr über die Möglichkeit, die weiteren Abenteuer dieser intelligenten, fröhlichen und chaotischen Schwesternschaft zu erkunden."