Leni Adams: Ich bin jetzt begeisterte Skifahrerin

Interview

Für das Winter-Special von «Die Bergretter» lernte Adams Skifahren und absolvierte ihre Stunts selbst. Wir sprachen über die Dreharbeiten.

Über das Angebot habe ich mich wirklich sehr gefreut. „Bergretter“ ist eine fantastische Serie mit einem wirklich sehr treuen Publikum. Ich saß gerade im Ruheabteil der Bahn auf der Strecke von Berlin nach Köln. Mein Freudenschrei war doch etwas lauter als erwartet.Mit 8,2 Millionen Zuschauern war ich 2021 bei einer Folge «Wilsberg» mit dabei. Da war die Rolle allerdings etwas kleiner. Daher freue ich mich umso mehr mit einer Episodenhauptrolle bei so einem erfolgreichen Format dabei zu sein.Corina Steiner ist eine Einzelkämpferin. Als ehemalige Profiskifahrerin verfolgt sie furchtlos und unbeirrt ihr einziges Ziel, das sie noch am Leben hält. Tief im Inneren ist sie zerrissen und kämpft um ihre letzte Chance. Sie riskiert alles für diesen einen Moment - was da hinter steckt, sehen die Zuschauer am 28. Dezember ab 20.15 Uhr im ZDF, oder vorab in der Mediathek.Möglicherweise. Es wird wirklich sehr dramatisch und ich hoffe die Zuschauer werden Corina Steiner verzeihen. Was ich verraten kann ist Höhenmetermäßig sind wir auf jeden Fall ganz weit oben.Als ich im Drehbuch die Bezeichnung ehemaliger Skiprofi zum ersten Mal las, habe ich kurz gestutzt und mich gefragt: „Wie soll ich das machen? Ich bin noch nie Ski gefahren.“ Dann habe ich direkt für den nächsten Tag ein Einsteigerwochenende in der Skihalle gebucht, dann ein Fortgeschrittenen-Training und anschließend ein paar Stunden Privat-Coaching. Ich hatte nicht mal 3 Wochen Zeit. Es hat sich absolut gelohnt und jetzt bin ich begeisterte Skifahrerin.Stunts sind eine ganz besondere Herausforderung und ich mache sie nach Möglichkeit immer gerne selbst. Das ist doch das tolle an diesem Job: man macht Dinge, die man normalerweise nicht machen würde. Es soll doch auch echt ausschauen. Beim Bergretter geht es immer sehr actionreich zu. Genau deshalb habe ich mich besonders auf diesen Dreh gefreut.Nein, ich hatte ein ganz tolles Team am Set. Man bekommt heißen Tee, Wärmejacken, Einlegesohlen. Klar ist es anstrengender, als ein normaler Dreh, aber das gesamte Team steht gemeinsam im Schnee…und sie machen das seit Jahren. Mein Spielpartner Sebastian Ströbel hat mich mit seinem couragierten Einsatz, seiner stets herzlichen Art und seiner Spielfreude bei solchen Temperaturen ganz besonders beeindruckt.Es gibt sehr viele Projekte auf die ich besonders gerne zurückblicke. Wenn ich eines wählen müsste, dann ist es die Arbeit in Cornwall für meine erste deutsche Hauptrolle in der Rosamunde-Pilcher-Verfilmung «Liebe und andere Schätze». Die Drehorte waren einfach atemberaubend. Auch die Stimmung am Set war wirklich außergewöhnlich herzlich.Es ist immer ein herausforderndes Projekt Serien auf die Kinoleinwand zu bringen. Die Dreharbeit mit Regisseur Peter Thorwarth und Schauspielkollege Henning Baum waren aber unglaublich herzlich und inspirierend.Verraten darf ich leider noch nichts. Aber es wird großartig: dramatisch, actionreich und äußerst spannend! Ich freue mich schon sehr aufs nächste Jahr!