Karoline Schuch: Ich habe großen Respekt vor Wellen

Interview

«Die zweite Welle» ist seit Wochen in der ZDFmediathek zu sehen. Jetzt startet die Miniserie auch im linearen Fernsehen, in der Schuch eine Hauptrolle spielt.

Ich war auf Lanzarote und vollkommen überrascht, fassungslos und auch ängstlich. Wenn ich mich richtig erinnere, war diese Naturkatastrophe auch eins der ersten Ereignisse überhaupt, von dem so viele private Videos existierten, weil in dieser Zeit die ersten Handys mit guter Videofunktion auf den Markt kamen.Ich habe großen Respekt vor Wellen und dem Meer generell, das war schon vor dem Tsunami so. Strandurlaub ist überhaupt nicht mein Ding.Als ich die Bücher fertiggelesen hatte - ja total. Was ich besonders finde: Sarah hat es geschafft, jeder Figur eine eigene Geschichte in Bezug auf den Tsunami und einen ganz individuellen Umgang mit Alexandra zu schreiben. Die Unvorhersehbarkeit und die Wucht, mit der sie meine Figur Alexandra erzählt finde ich herausragend.Alexandra ist eine kaputte, gebrochene Seele, die sich nach vielen Jahren in Gefangenschaft ein ruhiges Leben erhofft. Sie hat in ihrem Leben keine vertrauensvollen kindlichen Erfahrungen machen können, der Grundstein für ein sicher gebundenes und friedliches erwachsenes Leben. Ihr Versuch, sich den eigenen elterlichen Strukturen zu entziehen, ist ihr am anderen Ende der Welt geglückt und dann doch auf tragische Weise zerstört worden. Alexandra weiß nicht, was eine gute Mutter ausmacht – woher auch? Dieser Dualismus aus einerseits dem unbedingten Willen, das eigene Kind zurückzubekommen und andererseits aber gar nicht zu wissen, wie sie diesem ja mittlerweile fast erwachsenen Kind begegnen soll, ist das schmerzvolle Lebensthema von Alexandra. Am stärksten habe ich mich auf die Wut und den Wunsch nach Rache gefreut, mit denen sie durchs Leben zieht. All die Jahre, die an ihr vorübergezogen sind, all die schöne Zeit, die sie hätte haben können: unwiederbringlich vorbei. Ihr körperlicher und seelischer Schmerz darüber ist in jeder Szene spürbar. Gefühle wie Wut und Rachegelüste sind zutiefst menschlich und ergo auch weiblich, sie werden in dieser Form aber eher an Männerfiguren erzählt.Natürlich wird Alexandra in diesem thailändischen Gefängnis Dinge erlebt haben, die ganz wesentlich zu ihrem Charakter beigetragen haben. Ich mag aber, dass dies nicht weiter auserwählt wird. Das ist ziemlich „undeutsch“ und dadurch viel interessanter für mich als Schauspielerin.Ich freu mich total, dass die Serie sehr gut aufgenommen und auch viel in einem Stück geschaut wurde. Viele loben den Spannungsbogen und das Schauspiel, was uns, die wir als Ensemble sehr zusammengewachsen sind, natürlich total freut.Das hoffe ich natürlich immer, aber in diesem Fall ganz besonders, weil mir dieses Projekt viel bedeutet. Für mich war diese Rolle totales Neuland und sehr herausfordernd. Ich bin gespannt, wie wir das lineare Publikum erreichen und freu mich auf die Ausstrahlung. Gerade das moralische Dilemma, in dem sich jede Figur unserer Serie befindet, scheint mir gerade für die Weihnachtszeit ein interessantes Momentum zu sein.Wir haben vor allem mit belgischen und thailändischen Crews gearbeitet, was jeweils auf höchstem Niveau stattgefunden hat. Die verschiedenen Wasser-Sequenzen waren das Aufwendigste am ganzen Dreh. Für mich persönlich war die Zusammenarbeit mit einem 2Jährigen Mädchen, das kein Wort Deutsch verstand, das, was mich an den Wasserszenen am meisten herausforderte.Wir haben im Rahmen der damaligen pandemiebedingten Freizeitmöglichkeiten die schönste Zeit gehabt.