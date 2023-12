«Doc»: Molly Parker spielt die Hauptrolle

US-Fernsehen

In der Adaption der italienischen Serie hat die Schauspielerin alle Hände voll zu tun.

Der Fernsehsender FOX adaptiert die italienische Fernsehserie. Nach Informationen von „Variety“ wird Molly Parker («House of Cards») die Hauptrolle spielen. Parker wird in die Rolle von Dr. Amy Elias schlüpfen, Chefärztin für Innere Medizin und Familienmedizin am fiktiven Westside Hospital in Minneapolis. Elias leidet an Amnesie und kann sich an die vergangenen acht Jahre nicht erinnern.Die Zusammenfassung lautet wie folgt "Nachdem eine Hirnverletzung die letzten acht Jahre ihres Lebens ausgelöscht hat, muss sich Amy in einer unbekannten Welt zurechtfinden, in der sie keine Erinnerung an die Patienten hat, die sie behandelt hat, an die Kollegen, denen sie begegnet ist, an den Seelenverwandten, von dem sie geschieden wurde, an den Mann, den sie jetzt liebt, und an die Tragödie, die sie dazu gebracht hat, sie alle zurückzuweisen. Sie kann sich nur auf ihre entfremdete 17-jährige Tochter, an die sie sich erinnert, als sie 9 Jahre alt war, und eine Handvoll treuer Freunde verlassen, während sie darum kämpft, weiterhin als Ärztin zu praktizieren, obwohl sie fast ein Jahrzehnt ihres Wissens und ihrer Erfahrung verloren hat".Barbie Kligman («Magnum P.I.»), Hank Steinberg («Without a Trace») und Erwin Stoff («I Am Legend») sind die ausführenden Produzenten. Hinter der Serie, die auf einem von Fremantle's Lux Vide entwickelten und produzierten Format basiert, stehen Sony Pictures TV und Fox Entertainment Studios. Die ersten beiden Staffeln erreichten in Italien rund sieben Millionen Zuschauer, eine dritte Staffel ist für 2024 angekündigt.