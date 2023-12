«Rock Paper Scissors» feiert Premiere

US-Fernsehen

Die neue Zeichentrickserie von Nickelodeon feiert am 12. Februar Premiere.

Inspiriert von der alten Tradition „Stein, Schere, Papier“ wird die neue Animationsserievon Nickelodeon diese Figuren zum Leben erwecken. Der Startschuss fällt am Montag, den 12. Februar 2024 um 17.30 Uhr auf Nickelodeon. In «Rock Paper Scissors» sind die titelgebenden Charaktere Rock, Paper und Scissors ein Trio von besten Freunden und Mitbewohnern, die sich liebevoll um alles streiten - auf urkomische, aber meist sehr absurde Weise. In der ersten Staffel geht das Trio bis zum Äußersten und spielt Verstecken auf der ganzen Welt, flieht vor der Geburtstagspolizei, verteidigt die Welt vor einer außerirdischen Invasion, liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Rat Bros und vieles mehr.In der brandneuen Zeichentrickkomödie von Nickelodeon spielen Ron Funches («Trolls») als Rock das Mitglied des Trios mit dem größten Herzen und dem moralischsten Kompass, Thomas Lennon («Zoey 102») als Paper den Möchtegernintellektuellen, der davon träumt, ein berühmter Erfinder zu sein, und Carlos Alazraqui («Rocko's Modern Life») als Scissors, der übermäßig selbstbewusst auftritt und immer cool sein will. Weitere Stars der Serie sind Melissa Villaseñor («Saturday Night Live») als Pencil, die unglaublich clevere Nachbarin des Trios, und Eddie Pepitone («Old School») als Lou, der zornige Vermieter, der auch ein Mülleimer ist.Ursprünglich als Kurzfilm gestartet, erhielt «Rock Paper Scissors» vom Nickelodeon Intergalactic Shorts Program grünes Licht für eine Serie. Produziert von Nickelodeon Animation, wurden sowohl der ursprüngliche Kurzfilm als auch die Serie von Kyle Stegina («Robot Chicken») und Josh Lehrman (Robot Chicken») entwickelt, geschrieben und produziert.