NatGeo setzt «Genius» fort

TV-News

Die neue Staffel der fiktionalen Serie kommt nach Deutschland.

«Genius: MLK/X» kommt kurz nach dem amerikanischen Start bei Disney+ zum deutschsprachigen National Geographic . Die Serie war die ersten drei Staffeln bei National Geographic beheimatet und zeigte das Leben von Albert Einstein, Pablo Picasso und Aretha Franklin. In der neuen Staffel, die ab 1. Februar 2024, ab 21.00 Uhr in Doppelfolgen läuft, stehen Martin Luther King Jr. und Malcolm X im Mittelpunkt.macht deutlich: Sowohl Martin Luther King als auch Malcolm X waren einzigartige und brillante Köpfe. Ihre Leben gestalteten sich zwar höchst unterschiedlich, doch in ihren Zielsetzungen waren sie einander im Grunde sehr ähnlich. Viele Menschen glaubten, sich zwischen Malcolm X und Dr. King entscheiden zu müssen. Dabei repräsentieren die beiden letzten Endes zwei Seiten ein und derselben Medaille: Sie kämpften füreine Freiheit, die ihnen verwehrt wurde, und für den Sieg der Humanität in den USA.In acht Episoden beleuchtet «Genius: Martin Luther King, Jr and Malcolm X», wie traumatische Ungerechtigkeiten die Biografien der beiden Männer prägten, wie sich ihre Identitäten herausbildeten und wie in ihnen der Wunsch aufkam, etwas zu verändern.