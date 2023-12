«Today» ist wieder in Pasadena

US-Fernsehen

Für die 135. Rose Parade fährt das Team nach Kalifornien.

NBC läutet das neue Jahr mit einer Live-Übertragung der 135. Rose Parade ein. «TODAY»-Ko-Moderatorin und Co-Moderatorin von «TODAY with Hoda and Jenna» Hoda Kotb und Al Roker, Wetter- und Feature-Moderator und Co-Moderator der «Third Hour of TODAY», kehren für die Übertragung aus Pasadena, Kalifornien, am Montag, den 1. Januar von 11.00 - 13.00 Uhr Ostküstenzeit zurück. Roker ist seit 25 Jahren Moderator der NBC-Übertragung und dies ist das 97. Jahr, in dem NBC die Rose Parade ausstrahlt. 1927 begann die Übertragung im Radio, 1954 wurde sie dann ins Fernsehen übertragen.Die letzten Vorbereitungen sind im Gange, denn die fast 1.000 Mitglieder des Tournament of Roses, die so genannten White Suiters, leisten mehr als 80.000 freiwillige Arbeitsstunden, um die kultige Parade zu organisieren. In diesem Jahr werden die meisterhaften Blumenwagen bis zu 75 Fuß lang und 35 Fuß hoch sein. Die atemberaubenden Wagen werden mit Effekten wie Pyrotechnik, Rauch, Wasserfällen, Luftschlangen und Seifenblasen aufwarten. Nach einem Jahr Pause beginnt die Parade mit einem majestätischen Überflug der B-2 Spirit. Danach können die Zuschauer Hunderte von energiegeladenen Darstellern bewundern, darunter 21 Marschkapellen aus den USA und der ganzen Welt. Zu den Teilnehmern der Parade gehören auch 18 Reiterteams, die USMC Mounted Color Guard und natürlich die berühmte Rosenkönigin und ihr Hofstaat.Die Fernsehübertragung wird von Live Digital Entertainment produziert. Eddie Delbridge und Shaun Smith sind Executive Producers. Um blinden und sehbehinderten Zuschauern ein noch umfassenderes Erlebnis zu bieten, ist NBCUniversal stolz darauf, die gesamte NBC-Übertragung mit Live-Audiobeschreibung auf dem sekundären Audiokanal (SAP) zu präsentieren, der von Descriptive Video Works bereitgestellt wird. Die Übertragung wird mit einer zusätzlichen Audiobeschreibung verfügbar sein, die die visuellen Eindrücke der Parade beschreibt.