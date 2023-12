Blockbuster-Battle

Zwei Filme aus den 90er-Jahren treffen auf Frank Capras Meisterwerk «Ist das Leben nicht schön?» aus dem Jahr 1946. Eines ist sicher: Alle drei sind „Oldies, but Goldies“.

(VOX, 20:15 Uhr)Um der Ehe mit ihrem ungeliebten schwer reichen Verlobten zu entgehen, unternimmt die 17-jährige Rose auf er Jungfernfahrt der "Titanic" von Southhampton nach New York einen Selbstmordversuch. Sie wird von dem mittellosen Maler Jack Dawson gerettet. Die beiden jungen Leute verlieben sich ineinander und sind durch nichts und niemanden zu trennen. Als das Schiff mit einem Eisberg kollidiert, kann nur der Tod sie trennen.The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 8IMDb User Rating: 8(sixx, 20:15 Uhr)Will Hunting verdient sein Geld mit Gelegenheitsjobs. Als er in einer Bostoner Universität die Gänge schrubbt, löst er spontan und zur Verblüffung des Professors Lambeau eine komplexe Mathematikaufgabe. Doch nach einer Prügelei droht ihm das Gefängnis. Unter Auflagen bekommt Lambeau Will jedoch frei, und Will muss sich bei Professor Maguire in Therapie begeben. Dieser erkennt bald das Potenzial des genialen Rebellen und schafft es, Wills Leben einen neuen Sinn zu geben.The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 8(3sat, 20:15 Uhr)George Bailey, der Leiter einer kleinen Bausparkasse, hat durch ein Missgeschick 8000 Dollar verloren. Am Heiligabend entschließt er sich, Selbstmord zu begehen. Der Plan misslingt. Denn da greift sein Schutzengel Clarence ein. Er zeigt ihm, was aus all den Menschen, denen Bailey geholfen hat, geworden wäre, wenn er nie gelebt hätte. Das gibt Bailey Mut, weiterzuleben. Und schließlich findet sich auch ein Ausweg aus seiner Not.The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 10Metascore: 9IMDb User Rating: 9