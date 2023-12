ARD zieht «Planet Wissen» den Stecker

TV-News

Eine Erstausstrahlung des Bildungsmagazins läuft im Januar 2024 nach über 21 Jahren auf Sendung zum letzten Mal im linearen Fernsehen.

Am 12. Januar 2024 präsentiert Andrea Grießmann um 10:55 Uhr eine neue WDR-Ausgabe des Bildungsmagazins. Es wird gleichzeitig die letzte Erstaustrahlung des Formats sein, das der WDR federführend seit 2002 gemeinsam mit dem SWR und seit 2016 auch mit dem BR umsetzt. Dies bestätigte der WDR dem Branchendienst ‚TV Wunschliste‘. In dem Bericht heißt es, dass sich die drei Produktionspartner dafür entschieden hätten, „die lineare Produktion des Formats Ende 2023 zu beende“.Das soll aber nicht das vollständige Aus für die langlebige Wissensmarke sein. Der Schritt soll es den beteiligten Sendern ermöglichen, „digitalen Wissenscontent für jüngere Zielgruppen“ weiter zu stärken. Konkrete Pläne ließ man aber offen. «Planet Wissen» verschwindet trotz der Produktions-Einstellung neuer Folgen nicht aus dem linearen Programm. Der WDR wolle auch über den 12. Januar hinaus Wiederholungen senden, genau wie der Bildungssender ARD alpha . Der SWR verzichtet hingegen aber dem 15. Dezember auf «Planet Wissen» und strukturiert sein Tagesprogramm nach dem Jahreswechsel um. Statt der Bildungssendung wiederholt man «Brisant», «Eisenbahn-Romantik» und «Verrückt nach Zug».Die letzte «Planet Wissen»-Sendung am 12. Januar beschäftigt sich mit dem Thema „Bitte zu Tisch – Warum gemeinsame Mahlzeiten so wichtig sind“. Die Soziologin Eva Barlösius hat Antworten auf diese und weitere Fragen gesucht und berichtet über Kultur und Geschichte der gemeinsamen Mahlzeiten. Gesundheitspsychologin Jutta Mata hat in Studien herausgefunden, wie sich gemeinsame Mahlzeiten auf die Gesundheit auswirken. Essen wir wirklich mehr, wenn wir Gesellschaft haben?