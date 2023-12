Das Erste holt Helene Fischers Arena-Tour ins Free-TV

TV-News

Ende Januar wird ein Konzertfilm der „Rausch“-Tour im Ersten ausgestrahlt.

Helene Fischer ist mit ihrem zehn Jahre alten Hit „Atemlos“ noch immer beziehungsweise wieder in aller Munde, schließlich hat der Schlagerstar ein Cover mit Rapperin Shirin David aufgenommen. Am 25. Dezember kehrt sie zudem mitnach vier Jahren auf die ZDF-Bildschirme zurück. 2020 sendete die Mainzer TV-Station aufgrund der Corona-Pandemie nur eine Best-of-Sendung, in den vergangenen Jahren fehlte das alljährliche Format gänzlich. Der 25. Dezember wird aber nicht Fischers einziger TV-Auftritt in den kommenden Wochen bleiben.Wie die ARD nun bekannt gab, wird Das Erste am Samstag, 27. Januar 2024, einen ungekürzten Mitschnitt von, während jener Fischer zwischen April und Oktober 71 Konzerte spielte. Das Erste räumt dem deutschen Superstar zweieinhalb Stunden Sendezeit ein. Produziert wurde der Konzertfilm vom Emmy-ausgezeichneten Paul Dugdale («An Evening with Adele») unter der Federführung des MDR Es könnte sich dabei aber nicht um die einzigen Bilder der Tour handeln. Wie die ‚Bild‘ berichtet, arbeite auch Netflix an einer 90-minütigen Dokumentation, in der Helene Fischer in einem Interview zu Wort kommt. Erscheinen soll der Film, der während der Tournee entstanden ist, im Frühjahr 2024. Netflix hielt sich bislang bedeckt, vermied aber ein Dementi. Gegenüber ‚Schlager.de‘ ließ man im Sommer verlauten: „Auch wir haben von den Gerüchten über die Helene Fischer-Doku bei Netflix gehört. Und ich kann Ihnen sagen: Wir können uns dazu noch nicht äußern.“