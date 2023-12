«Ab in die Ruine!» bleibt getrimmt

TV-News

Erneut hat VOX nur drei neue Folgen seiner Renovierungs-Sendung angekündigt. Außerdem liefern Tim Mälzer und Steffen Henssler wieder ab.

Seit bald 13 Jahren gehört die Doku-Soapfest zum Programm von VOX , der in den Anfangsjahren umfangreichere Staffeln mit bis zu zwölf Episoden produzieren ließ. Die Dosis wurde in den vergangenen Jahren aber deutlich reduziert. In diesem Jahr sendete VOX bislang nur drei frische Folgen, also nur noch die Hälfte der 2022-Staffel. Dies wird auch im kommenden Jahr so bleiben, wie der Kölner Sender nun ankündigte.Los geht die dreiteilige Staffel ab dem 7. Januar 2024, immer sonntags um 18:10 Uhr ist eine zweistündige Ausgabe im Programm vertreten. VOX verspricht Folgen „voller Staub und Dreck“, denn alles soll größer, schöner, heller werden. Unter anderem bauen Alex, Michel und die Kinder in der Eifel ein Outdoor-Wohnzimmer. Außerdem renovieren Maren und Sascha in Kamen ihre Küche.Im Anschluss kehren Tim Mälzer und Steffen Henssler in einer neuen Ausgabeauf die Bildschirme zurück. Vor dem zehnten Duell liegt Henssler weiterhin in Führung. Die beiden Starköche müssen anhand verschiedener Hinweise für anonyme Besteller in ihrem Pop-Up-Lieferservice kochen. Derjenige, der am Ende die meisten Sterne erhalten hat, ist der Sieger und darf den Verlierer bestrafen.