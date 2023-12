Rundschau

Netflix hat die letzten Episoden seiner royalen Serie veröffentlicht. Die endet deutlich unspektakulärer als man glaubt.

«The Crown» (Staffel 6, Teil 2 seit 14. Dezember bei Netflix)

«The Archies» (seit 7. Dezember bei Netflix)

«Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie» (seit 7. Dezember bei Peacock)

«Culprits» (seit 8. Dezember bei Hulu/Disney+)

«Leave the World Behind» (seit 8. Dezember bei Netflix)

Das Commonwealth hat sich unwiderruflich verändert, als Queen Elizabeth II. über ihr Leben und Vermächtnis nachdenkt und den Weg für ihre Nachfolger Charles und William ebnet.Im Indien der 1960er geht es für Archie und seine Freunde um Liebe, Freundschaft und die Zukunft von Riverdale, denn Bauunternehmer haben es auf einen beliebten Park abgesehen.Monk kehrt zurück, um einen letzten, sehr persönlichen Fall zu lösen, in den seine geliebte Stieftochter Molly, eine Journalistin, die sich auf ihre Hochzeit vorbereitet, verwickelt ist.Joe Petrus lebt den amerikanischen Traum: Er hat einen Verlobten, Jules, zwei Stiefkinder, Frankie und Bud, und bald schon ein eigenes Unternehmen in einer verschlafenen Vorstadt. Doch was seine Familie nicht weiß, ist, dass Joe ein Geheimnis hat. Vor drei Jahren wurde er von der berüchtigten britischen Kriminellen Dianne Harewood angeworben, um sich ihrem Team anzuschließen und an einem hoch riskanten Einbruch teilzunehmen, der Joe reich machen und ihm ein völlig neues Leben ermöglichen sollte. Nun holt Joes gefährliche Vergangenheit ihn ein. Als ein Killer das Team ins Visier nimmt, das hinter dem Verbrechen steckt, erkennt Joe, dass er – um seine Familie zu schützen – nach London zurückkehren, Kontakt zu ehemaligen Kolleginnen und Kollegen aufnehmen und Dianne aufspüren muss.Ein Luxus-Familienurlaub nimmt eine unheilvolle Wende, als die Familie durch eine Cyberattacke von der Außenwelt abgeschnitten wird und plötzlich zwei Fremde vor der Tür stehen.