«The Taste» ist zurück in gewohnt starker Form

Quotennews

Der kleine Ausrutscher nach unten in der Vorwoche war mit den gestrigen Resultaten schnell wieder vergessen.



Auchstellte sich auf die Weihnachtszeit ein und so brachte Gastjurorin Viktoria Fuchs zum Halbfinale Gewürze mit. Denn Kardamom, Sternanis und Zimt dürfen in der Weihnachtsbäckerei nicht fehlen, doch nun müssen die Kandidaten diese Aromen in ihre Löffel einarbeiten. Im Entscheidungskochen müssen außerdem Weihnachtsplätzchen dekonstruiert und neu interpretiert auf den Löffel gebracht werden.In der Vorwoche war das Format mit 1,08 Millionen Fernsehenden und einem durchschnittlichen Marktanteil von 4,8 Prozent etwas zurückgefallen. Ähnlich sah es bei den 0,46 Millionen Jüngeren mit hohen 8,6 Prozent aus. Gestern hatte man nun mit 1,25 Millionen Interessenten wieder zu hohen 5,8 Prozent Marktanteil zurückgefunden. Die 0,57 Millionen Umworbenen fuhren zudem mit herausragenden 12,8 Prozent den neuen Staffelbestwert ein.startete im Anschluss ab 23.30 Uhr und stand diesmal unter dem Motto „Kulinarik weltweit“. 0,37 Millionen Neugierige verharrten auf dem Sender und sicherten sich so weiterhin ein annehmbares Resultat von 3,9 Prozent. Zudem waren noch 0,13 Millionen Werberelevante mit von der Partie. Dies hatte einen noch knapp überdurchschnittlichen Wert von 6,5 Prozent Marktanteil zur Folge.