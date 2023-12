CBS feiert Country-Silvester

US-Fernsehen

Der Fernsehsender hat sich zahlreiche Stars wie Blake Shelton und Trace Adkins gesichert.

Diese Woche wurden weitere Interpreten fürbekannt gegeben, ein starbesetztes Entertainment-Special, das von der Grammy-nominierten Künstlerin Elle King und Rachel Smith («Entertainment Tonight») moderiert wird. Die Feier, mit der das neue Jahr eingeläutet wird, wird am Sonntag, den 31. Dezember LIVE, ab 19.30 Uhr Ostküstenzeit auf dem CBS Television Network ausgestrahlt und auf Paramount+ gestreamt.Zu den bereits angekündigten Künstlern Old Dominion, Elle King, Thomas Rhett, Lynyrd Skynyrd und Lainey Wilson gesellen sich Trace Adkins, Grace Bowers, Kane Brown, Jackson Dean, HARDY, Cody Johnson, Parker McCollum, Megan Moroney, Brothers Osborne, Jon Pardi, Carly Pearce, Blake Shelton, Trombone Shorty, Morgan Wallen und Bailey Zimmerman. CMT-Fernseh- und Radiomoderator Cody Alan und CBS-Moderator Lonnie Quinn werden vom Times Square in New York City berichten, ebenso wie Dustin Lynch, der ebenfalls live auftreten wird.Die fünfstündige Sendung bietet eine atemberaubende Hitparade mit mehr als 50 aufeinanderfolgenden Auftritten, live aus der Heimat der Country-Musik. Nashville wird mit der Ostküste um Mitternacht den Countdown starten und die Party bis Mitternacht Central Time mit dem berühmten Music Note Drop auf der Bühne der Bicentennial Mall fortsetzen.