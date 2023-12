Netflix dreht «One Piece»-Anime

International

Nach dem erfolgreichen Start der Live-Action-Serie soll nun auch ein Anime kommen.

Netflix hat angekündigt, dass der Mangaeine neue Anime-Adaption erhalten wird. Die Anime-Serie mit dem Titel «The One Piece» wird vom renommierten WIT Studio produziert, das für seine Arbeit an erfolgreichen Animes wie «SPY x FAMILY» und «Attack on Titan» (Staffel 1-3) bekannt ist.«The One Piece», das sich derzeit in Produktion befindet, wird weltweit exklusiv auf Netflix gestreamt und stellt eine wichtige Zusammenarbeit mit dem Produktionskomitee dar, das sich aus Vertretern von Shueisha, Fuji Television Network und Toei Animation Co. zusammensetzt.«One Piece», geschrieben von Eiichiro Oda, feiert im Juli 2022 sein 25-jähriges Jubiläum und hat sich weltweit mehr als 510 Millionen Mal verkauft. Die Live-Action-Serie «One Piece», die exklusiv auf Netflix ausgestrahlt wird, hat begeisterte Kritiken erhalten, während die von Toei Animation produzierte TV-Anime-Serie seit 1999 ausgestrahlt wird.