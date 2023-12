MagentaTV schnappt sich «Monk»-Reunion

TV-News

Ab Anfang Februar ist «Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie» in der Megathek abrufbar.

Seit fast eineinhalb Jahrzehnten hat Tony Shalhoub seine Rolle als Adrien Monk in der gleichnamigen Seriean den Nagel gehängt. Doch das Fernsehen feierte zuletzt gerne seine Helden vergangener Tage, was in den USA Peacock dazu veranlasste einen Spielfilm zu drehen, der die Darsteller der Serie wieder zusammenführte. Anfang Dezember feierte nunPremiere. Nun darf sich auch das deutsche Publikum auf die Wiedervereinigung freuen, wie die Deutsche Telekom bekannt gab.Der Spielfilm wird ab dem 2. Februar 2024 exklusiv und ohne Zusatzkosten Kunden von MagentaTV über die Megathek zur Verfügung stehen. Monks mutmaßlich allerletzter Fall ist ein sehr persönlicher: Denn seine geliebte Stieftochter Molly (Caitlin McGee), eine Journalistin, die sich auf ihre Hochzeit vorbereitet, ist in die Sache verwickelt. Neben Shalhoub ist auch Melora Hardin als Monks verstorbene, immer wieder in Visionen auftauchende Frau Trudy Monk zu sehen. Außerdem spielen Ted Levine, Traylor Howard, Jason Gray-Stanford und Hector Elizondo.Der Spielfilm wurde von Andy Breckman geschrieben, Randy Zisk hat das Drehbuch verfilmt. Zu den weiteren Produzenten gehören Breckmann, David Hobermann, Zisk und Hauptdarsteller Tony Shalhoub. UCP, eine Abteilung der Universal Studio Group, ist für das Projekt verantwortlich.