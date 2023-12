Primetime-Check

Schnappte sich «Bauer sucht Frau» einmal mehr den Zielgruppen-Sieg? Wie kam die ProSieben-Doku über Antibiotika an?

Für Das Erste präsentierte Florian Silbereisen ab 20:15 Uhr. Die dreistündige Sendung erreichte 3,09 Millionen Zuschauer und markierte 12,6 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum wurde die Musiksendung von 0,32 Millionen 14- bis 49-Jährigen nachgefragt, die für 6,6 Prozent standen. Das ZDF schickte derweilins Rennen. Der Krimi sorgte für eine Reichweite von 8,57 Millionen, darunter 0,56 Millionen Jüngere. Die Marktanteile wurden auf 30,7 respektive 10,2 Prozent beziffert.undsorgten ab 21:45 Uhr noch für 4,61 und 2,38 Millionen Seher, was den Markanteil auf 18,2 und 14,6 Prozent drückte. Beim jungen Publikum waren noch 7,3 und 7,5 Prozent drin.Den Abendsieg im Privatfernsehen schnappte sich wie schon in den vergangenen Wochen RTL mit der Datingshow. 3,51 Millionen wurden bisgemessen, die Nachrichtensendung informierte noch 2,24 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe durfte sich der Kölner Sender über 14,1 und 11,0 Prozent Marktanteil freuen. VOX bot den Weihnachtsfilman, für den sich 0,66 Millionen entschieden. In der Zielgruppe belief sich die relative Sehbeteiligung auf 5,0 Prozent. Sat.1 hatte miterneut arge Probleme, denn es schalteten nur 0,68 Millionen ein. „König Drosselbart“ markierte nur 4,7 Prozent bei den Umworbenen. Die Wiederholung von „Tischlein deck dich“ stand ab 22:25 Uhr für 0,36 Millionen und 4,2 Prozent.Das Doku-Doppel ausund der Zweitverwertung vonlockte 0,71 und 0,36 Millionen zu ProSieben. Die Reportage von Thilo Mischke zum Thema „Antibiotika vor dem Aus“ sorgte für solide 7,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Jenkes Cannabis-Beitrag verbuchte 7,1 Prozent.undspülte 0,83 und 0,44 Millionen Film-Fans zu Kabel Eins. Der Privatsender durfte sich über 8,3 und 6,8 Prozent freuen. RTLZWEI schrieb mitundschwarze Zahlen. Die AGF wies 3,3 und 5,2 Prozent Marktanteil aus. Insgesamt verfolgten die beiden Sendungen 0,44 und 0,39 Millionen Zuschauer.