Amazon und Tolkien Estate gewinnen Rechtsstreit

Vermischtes

Demetrious Polychron hat eine „Fortsetzung“ zu «Der Herr der Ringe» geschrieben.

Amazon und das Tolkien Estate haben in einem gemeinsamen Rechtsstreit den Autor Demetrious Polychron verklagt, weil dieser mit dem Buch „The Fellowship of the King“ eine Fortsetzung geplant hatte. Das Buch sollte der erste Teil einer siebenteiligen Reihe sein. Der Autor verklagte auch Amazon und das Tolkien Estate, weil sie mit «Lord of the Rings: The Pings of Power» sein geistiges Eigentum verletzt hätten.Erstmals kann nun berichtet werden, dass ein kalifornischer Richter Polychons Klage im August ohne Vorurteil abgewiesen hat. Daraufhin verklagte der Tolkien-Nachlass den Autor wegen Urheberrechtsverletzung. Im Herbst dieses Jahres entschied ein US-Bezirksrichter zugunsten des Nachlasses und erließ eine dauerhafte einstweilige Verfügung, die es Polychron verbietet, sein Buch oder dessen Fortsetzung mit dem Titel "The Two Trees" zu kopieren, zu vertreiben, zu verkaufen, aufzuführen, auszustellen oder anderweitig zu verwerten. Außerdem wurde der Autor angewiesen, alle physischen und elektronischen Kopien der Werke zu vernichten.Abschließend zu diesem Kapitel hat ein kalifornischer Richter nun einen Kostenbeschluss erlassen, der Polychron zur Zahlung von 134.637 Dollar an Anwaltskosten sowohl an Amazon als auch an Tolkien verpflichtet.