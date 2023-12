Beste «Sendung mit der Maus» seit über zwei Jahren

Quotennews

Für viele TV-Zuschauer dürfte «Die Sendung mit der Maus» mehr als nur eine TV-Show am Sonntag sein. Gestern holte das Infotainment-Format mehr Zuschauer als zuletzt im Mai vor zwei Jahren.

Es ist halb zwölf, dreißig nach Ölf. Bei diesem Slogan wird bei sicherlich nahezu jedem TV-Zuschauer die Erinnerung an. Das Wissens-Format für Kinder am Sonntagmorgen gehört zweifelsohne zur TV-Geschichte. Auch, wenn sie mittlerweile gar nicht mehr um halb zwölf läuft. Mittlerweile zeigt das Erste die Show um 09:30 Uhr und gestern mit so guter Reichweite, wie zuletzt vor zwei Jahren, doch der Reihe nach.Am gestrigen Sonntag schalten um eben 09:30 Uhr stolze 1,16 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ins Erste. Der Marktanteil der «Maus» liegt damit bei exzellenten 14,5 Prozent. Für sich genommen, sind diese Zahlen schon gut, ohne jede Frage. Wie gut, wird beim Blick auf die Vergangenheit deutlich.Mehr Zuschauer konnten «Maus», «Elefant» und Co. zuletzt am 16. Mai 2021 einsammeln, damals schalteten 1,17 Millionen Fernsehende ein. Das kann sich durchaus sehen lassen. Deutlich weniger aufregend ist dabei die Leistung der 14- bis 49-Jährigen. Hier kamen gestern lediglich 0,33 Millionen jüngere Fernsehzuschauer zusammen. Dennoch bedeutet das gleichermaßen gute 18,8 Prozent Marktanteil am entsprechenden Markt.