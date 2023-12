«They Call Us Meat»: BBC Doku startet

International

Der Dokumentarfilm der BBC World Service-Untersuchungseinheit BBC Eye verwendet nur öffentlich zugängliches Filmmaterial und Zeugenaussagen

Die Dokumentationder BBC World Service-Untersuchungseinheit BBC Eye zeigt anhand von öffentlich zugänglichem Filmmaterial und Zeugenaussagen, dass während des Angriffs auf die strategisch wichtige ukrainische Stadt Vuhledar im Oktober und November 2022 eklatante taktische Fehler zu den höchsten Verlusten einer einzelnen russischen Militäreinheit seit Beginn der umfassenden Invasion in der Ukraine führten.In «They Call Us Meat» untersucht BBC Eye anhand von Online-Zeugnissen, Sterbeberichten und Kampfaufnahmen das Schicksal der Kämpfer der russischen Elitebrigade 155th Marine Brigade (auch bekannt als "Black Berets"), die im Oktober 2022 zur Einnahme von Vuhledar geschickt wurden. Anhand von Videos und Social-Media-Posts folgt BBC Eye Ramaz, einem 25-jährigen aufstrebenden TikTok-Rapper, der in die Eliteeinheit eingezogen wurde.Vor dem Angriff auf Vuhledar schickte Ramaz eine letzte Nachricht an seine Mutter und verschwand dann. Tage später tauchte im Internet ein seltener Protestbrief der "Schwarzhelme" auf, der an ihren regionalen Gouverneur Oleg Kozhemyako gerichtet war. Die Männer behaupteten, ihre "unfähigen" Kommandeure hätten sie in eine "unverständliche Offensive" geworfen, die in nur vier Tagen 300 Opfer gefordert habe. Sie sagten, ihre Befehlshaber hätten "geplant, die Stadt zu erobern, indem sie durch die Wälder eilten, wo der Feind auf sie wartete". Sie schrieben auch, dass ihre Befehlshaber sie "Fleisch" nannten.Das russische Verteidigungsministerium und Gouverneur Kozhemyako bestritten die Verluste. Doch die akribische Untersuchung von BBC Eye bestätigt die Behauptungen der "Schwarzhelme", dass ihre schweren Verluste auf eklatante taktische Fehler zurückzuführen sind. In Zusammenarbeit mit Experten ist BBC Eye zu dem Schluss gekommen, dass es sich um eine der höchsten bekannten Verlustkonzentrationen bei einer einzelnen russischen Militäreinheit seit Beginn der groß angelegten Invasion in der Ukraine im Februar 2022 handelt.«They Call Us Meat» vom BBC World Service ist im Vereinigten Königreich über BBC iPlayer und international über den YouTube-Kanal des BBC World Service zu sehen. Der Dokumentarfilm ist auf Russisch über den russischen YouTube-Kanal von BBC News verfügbar.