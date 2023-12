«Outer Limits» endet

TV-News

An vier Tagen pro Woche strahlt Kabel Eins Classics nun «Detektiv Rockford» und «Kojack» aus.

In den vergangenen Monaten strahlte Kabel Eins Classics am Vorabend die Science-Fiction-Serie «Outer Limits» aus, die in den 1990er Jahren für das amerikanische Fernsehen produziert wurde. Am 21. Dezember 2023 ist allerdings die letzte Folge eingeplant.Ab Dienstag, den 2. Januar 2024, beginnt um 18.40 Uhr die Wiederholung von. Die Serie aus dem Jahr 1974 wurde bis 1980 für NBC gedreht, im Ersten lief die Reihe ebenfalls in den 70er Jahren. Insgesamt sind 123 Folgen entstanden. Die Produzenten Roy Huggins und Stephen J. Cannell entwarfen die Figur des Rockford als Abweichung von den typischen Fernsehdetektiven, im Wesentlichen Bret Maverick als moderner Detektiv.In der Handlung der Serie saß James Scott "Jim" Rockford in den 1960er Jahren aufgrund einer falschen Verurteilung im kalifornischen San-Quentin-Gefängnis ein. Nach fünf Jahren wurde er begnadigt (nicht auf Bewährung entlassen, ein Unterschied, der in der Handlung häufig erwähnt wird). Seine Arbeit als Privatdetektiv erlaubt es ihm kaum, sein verwittertes Wohnmobil (das auch als Büro dient) auf einem Parkplatz am Strand von Malibu, Kalifornien, zu unterhalten.Ab 19.30 Uhr strahlt Kabel Eins Classicsaus. Schöpfer der Serie ist Abby Mann, ein mit einem Oscar ausgezeichneter Filmautor, der vor allem für seine Arbeit an Drama-Anthologien bekannt war. Universal Television beauftragte ihn, die Geschichte der Wylie-Hoffert-Morde 1963, der brutalen Vergewaltigung und Ermordung zweier junger berufstätiger Frauen in Manhattan, zu verfilmen.