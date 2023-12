Vier neue bei «In aller Freundschaft  Die jungen Ärzte»

TV-News

Die wöchentliche Drama-Serie am Johannes-Thal-Klinikum hat vier neue Medizinstudenten.

Das Erste präsentiert ab Donnerstag, 29. Februar 2024, insgesamt vier neue Ärztinnen und Ärzte im Praktischen Jahr (PJ) am Johannes-Thal-Klinikum in Erfurt.bekommt die neuen Figuren Tamar Hummel, Oliver Olli" Probst, Ivo Maric und Sofia Galura. Sie wollen die Welt der Medizin erobern. Doch der Einstieg in das Berufsleben gestaltet sich für alle vier schwieriger als erwartet - erst einmal müssen sie ihren Platz in der Klinik finden.In seine neue Aufgabe als Ausbilder muss Dr. Ben Ahlbeck erst hineinwachsen und hat alle Hände voll zu tun. Gegenüber Dr. Matteo Moreau, dem die PJler lästig sind, macht ihn das angreifbar. Kein offenes Ohr für die Neuen hat überraschenderweise auch Dr. Marc Lindner. Von Dr. Julia Berger hingegen erhält Ben die volle Unterstützung: Sie setzt sich mit Entschlossenheit und Souveränität für die Ausbildung von Tamar, Olli, Ivo und Sofiaa ein. Auch Mikko Rantala übernimmt als Facharzt Verantwortung für die PJler - und betritt damit ungewohntes Terrain. Auch die Assistenzärzte sind gefordert: Während Florian sich lieber auf seine Karriere konzentriert, baut Viktoria schnell einen guten Draht zu ihren neuen Kollegen auf.Im Ärzteteam stehen die Zeichen ebenfalls auf Veränderung: Dr. Leyla Sherbaz ist zurück in Erfurt. Doch nicht sie, sondern Dr. Ben Ahlbeck übernimmt die Ausbildung der PJler und Assistenzärzte. Zu ihrem Entsetzen muss sie zudem feststellen, dass ihre Beziehung zu Ben nach ihrem Auslandsaufenthalt in London an einem seidenen Faden hängt.„Für mich ist Tamar eine fröhliche und feinfühlige Person“, sagt Schauspielerin Linda Kummer. „Langsam tastet sie sich zuerst an die neue Umgebung ran, gewinnt aber schnell Land. Sie ist geerdet und steht für sich und die Menschen, die ihr nah sind, kompromisslos ein und begeistert schnell alle für sich mit ihrer weltoffenen Art und ihrem großen Herzen.“