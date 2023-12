VOD-Charts: «Squid Game» erobert Platz 1

TV-News

Außerdem hat sich ein weiteres Reality-Challenge-Format eine Platzierung in den Top10 gesichert.

Vor einer Woche hat Netflix die frohe Kunde übermittelt: Die Reality-Show «Squid Game: The Challenge» bekommt eine zweite Staffel, denn bislang dominiert der Spin-off die TV-Charts des kalifornischen Streamers. Auch in Deutschland nimmt der Hype wie vor zwei Jahren mit der Mutterserie immer mehr Fahrt auf. Die VOD-Charts der 50. Kalenderwoche beginnen aber in. Das Netflix-Drama, deren fünfte Staffel seit drei Monaten verfügbar ist, erreichte 1,51 Millionen Abrufe und belegte damit Platz zehn.Knapp davor reihte sich die Sitcomein, die Harper-Brüder markierten 10.000 Abrufe mehr. Am 30. November neu erschienen ist die Action-Dramedy, die weltweit als «Obliterated» vermarktet wird. Laut den Marktforschern von Goldmedia wurden die acht Episoden zwischen dem 8. und 14. Dezember 1,56 Millionen Mal gestreamt. Weiterhin mit dabei blieb. Der «Big Bang»-Ableger, der inzwischen auch bei Netflix verfügbar ist, erreichte 1,70 Millionen Aufrufe und Rang sieben.Ebenfalls bei Streamer mit dem roten N istabrufbar. Das Mutter-Tochter-Gespann aus Stars Hollow markierte eine Reichweite von 1,81 Millionen. Über die Zwei-Millionen-Marke sprang, mit 2,08 Millionen Streams eröffnet die Krankenhaus-Serie die Top5. Neben «Squid Game: The Challenge» ist derweil auch ein anderer Reality-Wettkampf in aller Munde:, der von YouTube zu Amazon Freevee gewechselt war. In den vergangenen sieben Tagen wurde das von Fritz Meinecke initiierte Format 2,13 Millionen Mal abgerufen.Mit 3,08 Millionen Klicks landete Dauerbrennereinmal mehr auf dem Treppchen. Eine starke Eröffnungswoche hat der Netflix-Filmmit Julia Roberts und Ethan Hawke hinter sich. Kevin Bacon und Mahershala Ali sorgten für 4,29 Millionen Aufrufe seit der Premiere am vergangenen Freitag. Seine Leistung aus der Vorwoche fast verdoppeln konnte. Mit 4,89 Millionen Views schnappte sich der «Squid Game»-Ableger erstmals den Platz an der Sonne.