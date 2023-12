Alle Jahre wieder: ProSieben und das Silvesterprogramm

TV-News

Natürlich sendet die rote Sieben wieder «Silvester für Eins» und «Der Schuh des Manitu».

Das Silvesterprogramm von ProSieben steht im Zeichen von Michael Herbig, Joachim Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Bereits ab 05.45 Uhr wirdausgestrahlt. Fünf Folgen haben die Programmplaner eingeplant, ehe um 18.05 Uhrstartet und zehn Minuten später noch einmal der «TV total»-Jahresrückblick ansteht.Um 20.15 Uhr sind Joko und Klaas betrunken inzu sehen, die «Dinner für One»-Parodie im Rahmen von «Joko & Klaas gegen ProSieben». Die Premiere vor zwei Jahren sahen 2,32 Millionen Zuschauer, an Silvester 2022 wurden 1,02 Millionen Zuschauer ermittelt.Der von Bernd Eichinger koproduzierte Spielfilmist für 20.35 Uhr vorgesehen, ehe um 22.30 Uhr Til Schweiger neben Michael „Bully“ Herbig inzu sehen ist. Ab 00.15 Uhr folgen die Spielfilmemit Steve Carrell und, in der Rob Corddry die Hauptrolle spielt.Neujahr ist bei ProSieben ebenfalls ernüchternd: Die Bully-Spielfilme werden zwischen 05.20 und 08.35 Uhr wiederholt, der «TV total»-Jahresrückblick mit Sebastian Pufpaff läuft bis 10.25 Uhr. «Gaileo Big Pictures: Die Bilder des Jahres 2023» ist bis 13.35 Uhr vorgesehen. Danach laufen die Spielfilme «Pokémon Meisterdetektiv Pikachu» ► und «Sonic the Hedgehog»