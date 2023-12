Kommendes Jahr steigt «Die schönste Bescherung»

TV-News

Bantry Bay hat in den letzten Wochen einen Spielfilm mit Jutta Speidel gedreht.

In Berlin und Erfurt drehte Katrin Heberlein nach einem Drehbuch von Sophai Krapoth den neuen Spielfilm. Vor der Kamera standen Jutta Speidel, Anna Unterberger, Reza Brojerdi und Ramin Yazdani, die Rollen spielten Padmé Hamdemir, Joshua Hupfauer, Elliott Woodruff, Alice Prosser, Leni Deschner und David Rothe. Gedreht wurde der Film von der Produktionsfirma Bantry Bay, Produzentin war Ariane Krampe.Wenn kurz vor Heiligabend Jutta Speidel und Ramin Yazdani unangemeldet vor der Tür stehen, um als (Schwieger-)Eltern die Beziehung von Anna Unterberger und Reza Brojerdi zu retten, obwohl die Trennung längst beschlossene Sache ist, wenn man den beiden Enkeln zuliebe noch einmal gemeinsam Weihnachten feiern will wie früher, wenn eines der Kinder plötzlich spurlos verschwindet, dafür aber ein fremdes Baby vor der Tür steht, dann hilft nur eines: ein echtes Weihnachtswunder!Für die ARD ist es „eine moderne Weihnachtsgeschichte um eine deutsch-persische Familie, in der der Zusammenprall von Generationen, Kulturen, Traditionen und gesellschaftlichen Erwartungen und andere unerwartete Überraschungen die Feiertage zu mehr als einer Herausforderung machen“.