Grünes Licht für «Power Book IV: Force» 3

US-Fernsehen

Der Pay-TV-Sender Starz verlängert auch die vierte Serie des großen Franchises.

Starz gab heute die Verlängerung der dritten Staffel seiner Hit-Dramaseriebekannt. Der dritte Ableger der «Power»-Franchise mit Joseph Sikora («Ozark») in der Hauptrolle als Tommy Egan, der versucht, seinen Anspruch als einziger Drogenhändler in Chicago durchzusetzen. Die Ankündigung kommt kurz nach dem Finale der zweiten Staffel im vergangenen November. "Die Reaktion der Fans auf diese actiongeladene Staffel von Force war unglaublich", so Kathryn Busby, President of Programming bei Starz. "Sie haben deutlich gemacht, dass sie mehr Tommy brauchen, und wir sind begeistert, dass wir liefern können. Weihnachten ist in der Tat früher gekommen!"In der zweiten Staffel von «Power Book IV: Force» spielen Joseph Sikora als Tommy Egan, Isaac Keys («The Oath») als Diamond Sampson, Lili Simmons («Banshee») als Claudia Flynn, Shane Harper («Hightown») als Vic Flynn, Kris D. Lofton («Ballers») als Jenard Sampson, Carmela Zumbado («You») als Mireya Garcia, Manuel Eduardo Ramirez («Snowfall») als Miguel Garcia, Miriam A. Hyman («The Chi») als US-Staatsanwältin Stacy Marks, Adrienne Walker («FBI») als Shanti 'Showstopper' Page, Anthony Fleming III («Prison Break») als JP und Lucien Cambric («Chicago P.D.») als D-Mac mit.«Power Book IV: Force» ist die dritte Serie in der erweiterten «Power»-Universums-Franchise. Gary Lennon («Euphoria») fungierte als Showrunner und ausführender Produzent der zweiten Staffel und wird auch für die dritte Staffel zurückkehren. Die «Power»-Universumsserie wird von der Schöpferin und Showrunnerin des Originals, Courtney A. Kemp, über ihre Produktionsfirma End of Episode, Curtis "50 Cent" Jackson über G-Unit Film and Television und Mark Canton über Atmosphere Entertainment MM produziert. Terri Kopp und Chris Selak fungieren außerdem als ausführende Produzenten. Lionsgate Television produziert die Serie für STARZ.