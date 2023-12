«ranNBA» wartet noch auf den Sprung

Quotennews

Seit Oktober schickt ProSieben bei ProSieben Maxx «ranNBA» ins Rennen. Bisher fliegt der US-Sport eher unter dem Radar.

Die NFL ist weg - also muss ein neuer, aus deutscher Sicht, Spartensport her. Seit Oktober sendet ProSieben bei ProSieben Maxx jeweils in der Nacht von Samstag auf Sonntagüber den Äther. Mit bisher eher mäßigem Erfolg. Geistern gab es das Matchupab 0:10 Uhr. Die erste Hälfte verfolgten 0,06 und 0,07 Millionen Zuschauer, mit 0,6 und 0,9 Prozent am TV-Markt wird man in Unterföhring nicht hausieren gehen.Auch die Zielgruppe zeigt sich mit jeweils 0,05 Millionen Umworbenen in den ersten beiden Viertel nicht überzeugend, die Marktanteile lagen hier bei 2,0 und 2,7 Prozent. Bereits spät in der Nacht angekommen, um 01:30 Uhr startete mit dem dritten Viertel die zweite Hälfte. Die Reichweite blieb bei 0,07 Millionen im Gesamten und damit immerhin stabil.Die Zielgruppe steigerte sich leicht auf 0,07 Millionen Werberelevante und damit, auch der Uhrzeit geschuldet, auf 4,9 Prozent. Ab etwa 2 Uhr lief das letzte Viertel noch vor 0,08 Millionen Zuschauern, davon waren 0,07 Millionen aus der Zielgruppe. Die Marktanteile lagen bei 1,6 und 6,1 Prozent. Da hat ProSieben mit dem Projekt "NBA" noch einen weiten Weg vor sich.