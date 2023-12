«Fluch der Karibik»-Run bringt Sat.1 gute Zahlen

Quotennews

Spielfilme im Free-TV. Eine oft angestoßene Diskussion. Für Sat.1 funktioniert das Konzept weiter.

Werbung, teilweise gekürzte Fassungen - es gibt sicherlich viele weitere Gründe, warum viele Fernseh-Zuschauer auf Spielfilme im Free-TV gerne verzichten würden. Dennoch funktioniert das Konzept weiter. Anfang Dezember startete Sat.1 einen neuen-Run - und es läuft gut. Der Auftakt am 09. Dezember zieht 1,06 Millionen Zuschauer an, am Sonntag, dem 10. Dezember, kommtauf 0,96 Millionen Zuschauer. Mit 4,4 und 3,8 Prozent am TV-Markt muss man hier vorerst zufrieden sein.Die Zielgruppe liefert ebenfalls ordentlich ab. Mit 0,43 und 0,46 Millionen Zuschauern konnten 8,2 und 7,5 Prozent am entsprechenden Markt erreicht werden. Genug zur Vergangenheit, denn sowohl am vergangenen Freitag als auch gestern hieß es wiederbei Sat.1.Am Freitagabend holteverbesserte 1,01 Millionen Zuschauer ab, vor allem glänzte aber die Zielgruppe mit 0,51 Millionen Umworbenen und starken 10,2 Prozent. Sat.1 blieb dem "Double-Feature" treu und schickte gestern direktüber den Äther. Das sollte sich bewährt machen, denn die Reichweite steigt auf 1,04 Millionen Zuschauer, der Marktanteil gefällt mit 4,3 Prozent. Die 14- bis 49-Jährigen bleiben mit 0,50 Millionen quasi komplett erhalten, der Marktanteil ist mit 10,1 Prozent weiter gut.