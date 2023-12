The CW Network startet in die Midseason

US-Fernsehen

Die neue Anthologie-Serie «Crime Nation» des ehemaligen ABC News-Präsidenten James Goldston, in der es um wahre Verbrechen geht, feiert am Dienstag, 20. Februar, Premiere.

CW Network legt die Premierentermine für neue und wiederkehrende Serien in der Mitte der Saison fest. Die Dokumentarfilmreihebeginnt mit der Weltpremiere von «I Am Burt Reynolds» im Anschluss an den "2023 Barstool Sports Arizona Bowl" am Samstag, den 30. Dezember. Die Sonntagabend-Filme beginnen mit der romantischen Erfolgskomödie «The Wedding Planner» mit Jennifer Lopez und Matthew McConaughey in den Hauptrollen am Sonntag, 7. Januar 2024.Die dritte Staffel der Komödiehat am Donnerstag, 11. Januar, Premiere, bevor am Freitag, 12. Januar, neue Folgen vonundstarten. Die von Chelsea Handler moderiertenwerden am Sonntag, 14. Januar, live ausgestrahlt.Die bereits angekündigte neue Seriemit Vanessa Morgan und Giacomo Gianniotti in den Hauptrollen feiert am Mittwoch, 17. Januar, Premiere, gefolgt von der dritten Staffel des beliebten Dramasmit Jewel Staite und Victor Garber in den Hauptrollen. Die meistgesehene CW-Comedy des Jahres 2023kehrt am Donnerstag, 25. Januar, für eine dritte Staffel zurück. Die neue Anthologieseriemit brisanten Fällen hat am Dienstag, 20. Februar, Premiere.