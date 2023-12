RTLZWEI holt «Der Jugendknast» zurück

TV-News

In der neuen Ausgabe stehen vier ehemals inhaftierte Jugendliche im Mittelpunkt, die nun von ihrem neuen Leben erzählen.

Der 4. Januar 2024 steht bei RTLZWEI ganz im Zeichen von Gefängnis-Reportagen. Erst am Montag hatte der Grünwalder Sender die Dokumentationfür den Sendeplatz um 20:15 Uhr angekündigt ( Quotenmeter berichtete ), einen Tag später legte man mit Bekanntgabe einer neuen Folge vonnach. Das Format ging erstmals 2012 auf Sendung und ruht seit November 2019. Drei Staffeln wurden produziert, in den Jugendliche im Gefängnis mit der Kamera begleitet wurden.Kurz nach dem Jahreswechsel stehen dieselben Menschen wieder im Mittelpunkt der neuen Folge, denn es kommt zum Wiedersehen mit vier ehemals Inhaftierten. «Der Jugendknast – Das Leben danach» zeigt das neue Leben von David, Frankie, Nico und Benny. Die Episode hat die Kölner Firma AZ Media TV produziert.„Ich bin sehr froh, dass ich damals in den Knast gekommen bin", sagt der heute 30-jährige Nico, der mit 15 erstmals hinter Gitter musste. Mehr als die Hälfte seiner Jugend verbrachte er im Gefängnis und bekam die Möglichkeit, dort eine Ausbildung zu absolvieren. Heute ist er glücklich um die Chance, die ihm gegeben wurde.