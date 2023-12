Beate Langmaack: Todesursachen abzuklären ist Ingas Beruf

Interview

Am Mittwoch feiert der Spielfilm «Mein Falke» im Ersten, indem Anne Ratte-Polle mit einem solchen Tier interagiert. Drehbuchautorin Langmaack sprach mit Quotenmeter über Tierfilme.

Ja, so zwei, drei etwa. Die waren schön!Das fand ich ganz wunderbar. Vor unserer ersten Zusammenarbeit habe ich, dass mein Buch bei ihm in den allerbesten Händen ist. Diesmalich es.Todesursachen abzuklären ist Ingas Beruf. Für sie also Alltag. Was dabei speziell die Biologie leisten kann, fand ich faszinierend und auch noch nicht zu oft erzählt. Wo begegnet man schon der Schönheit einer Kieselalge?Stimmt. Es ist gerade eine ganze Menge los in ihrem Leben. Aber wie gesagt: Ihr beruflicher Alltag ist für sie selbst Routine. Neu für Inga ist, dass die Fälle, die sie mit den Mitteln der Naturwissenschaften zu lösen versucht, ihr einen Spiegel vorhalten. In allen drei Fällen geht es um Bindung – viele Jahrzehnte über den Tod hinaus wie bei den Nachkommen des niederländischen Zwangsarbeiters, die Liebe als Bindung wie bei der Ehefrau des ertrunkenen Mannes oder die vollkommene Abwesenheit von Zugehörigkeit wie bei dem toten Baby. Inga beginnt sich zu fragen: Wo stehe ich eigentlich selbst?Der Falke ist das erste Lebewesen, dem gegenüber Inga sich öffnet. Von dem sie überzeugt ist, dass es sie nie verlassen wird. Was der Vogel dann bei der erstbesten Gelegenheit aber macht! Erst durch seine ‚Flucht‘ erkennt Inga, dass es Menschen um sie herum gibt, die es wert sind, dass sie sich auf sie einlässt. Und eine Bindung zu ihnen aufbaut.Was Inga an dem Falken fasziniert, ist sein Stolz und seine Sichtweise von oben herab. Er scheint quasi ‚über den Dingen zu stehen‘. Darin glaubt sie ihr bisheriges Modell, dem Leben zu begegnen, wiederzuerkennen. Dass dieses Modell auf Dauer nicht sehr beglückend ist, davon handelt die Geschichte.Wann immer der Falke im Einsatz war, waren zwei Falkner am Drehort, die sich gekümmert haben. ‚Giovanni‘ sind übrigens eigentlich zwei verschiedene Falken. Um die Vögel nicht nervös zu machen, mussten die Crewmitglieder äußerst still arbeiten. Dominik Graf mochte diese Atmosphäre konzentrierter Ruhe sehr!In der Vorbereitung auf die Dreharbeiten war Anne Ratte-Polle mehrfach bei einem Falkner zur Schulung. Da hat sie gelernt wie sie zum Beispiel den Vogel halten muss, wie sie ihm die Haube aufsetzt und wie sie ihn füttert. Bei diesen Besuchen hat sie ihre Scheu vor dem Falken verloren. Sehr bewundernswert! Und sie hat so lange vor dem Dreh schon erleben können, wie sich ihre eigene Stimmung jeweils auf den Falken übertragen hat.Sehr zufrieden! Und ganz ehrlich? Ich finde ja dreieinhalb Millionen für so einen Film, der kein Krimi ist und in keiner Reihe läuft, irre viel. Wenn so viele Menschen einen Film im Kino sehen oder ein Buch lesen würden, wäre der Jubel doch ohrenbetäubend.Darüber wundere ich mich selbst manchmal: Für mich hat sich eigentlich nichts verändert. Das Geschichten-Schreiben ist immer noch aufregend. Die Schwierigkeiten, aber auch die Freude, sind gleich geblieben. Natürlich nehme ich wahr, dass die Branche sich in den letzten zehn Jahren sehr gewandelt hat. Ich bin dem NDR sehr dankbar, dass wir diesen Film machen konnten. Thematisch besondere Einzel-Fernsehspiele wie «Mein Falke» haben es schwer. Aber es gibt sie! Ich mache einfach unbeirrt weiter. Auch wenn es manchmal etwas länger dauert, bis eine Geschichte ihren Weg auf den Bildschirm findet.